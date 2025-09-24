Στη δημιουργία υπεραξίας για τις δημόσιες υποδομές που διαχειρίζεται το Υπερταμείο, αλλά και στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών ώστε οι προσφυγές να μην καθυστερούν τα δημόσια έργα, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025, που λαμβάνει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.

«Για εμάς δεν υπάρχει πλέον καμία πίεση να αποκρατικοποιήσουμε υποδομές απλώς για να εξαργυρώσουμε την αξία τους. Αντιθέτως, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε υπεραξία μέσα από την αναβάθμιση του μάνατζμεντ τους αλλά και μέσω της αναβάθμισης των ίδιων των υποδομών, ώστε να επανέλθουν στην αγορά με άλλη αφετηρία και νέα δυναμική», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σταμπουλίδης ανέφερε ως παράδειγμα τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης και Βόλου, όπου η στρατηγική έχει αλλάξει λόγω των νέων συνθηκών. «Δεν πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που ωριμάζουμε με τις παλιές, συνήθεις διαδικασίες αποκρατικοποίησης. Εφαρμόζουμε ένα νέο μοντέλο, όπου ο ίδιος ο λιμένας θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως μοχλός ανάπτυξης και ως εθνική πύλη εισόδου για την Ευρώπη», εξήγησε.

Ειδικότερα, για το λιμάνι του Βόλου επεσήμανε ότι, με την ολοκλήρωση του business plan - το οποίο ωριμάζει-, θα ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο υποδομών, ώστε μαζί με την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών logistics.

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση των έργων υποδομών, εξήρε τη δομή του Ταμείου Ανάκαμψης, που, όπως είπε, «αφήνει πίσω τις αγκυλώσεις της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας». Υπογράμμισε ότι για να γίνει η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, «το ΕΣΠΑ που ταυτίζεται με τις καθυστερήσεις, την γραφειοκρατία και απώλεια κονδυλίων, πρέπει να προσαρμοστεί στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης». Είναι χαρακτηριστικό είναι ότι η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου ολοκλήρωσε αναθέσεις ύψους 3 δισ. ευρώ μέσα σε μόλις δυόμισι χρόνια, μέσω του RRF.

Παράλληλα, ζήτησε από την πολιτεία να προχωρήσει πιο αποφασιστικά στην ολοκλήρωση του πλαισίου για τις Πρότυπες Προτάσεις, ώστε, με την εμφάνιση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το Modernization Fund και το Social Climate Fund, να υπάρχουν έτοιμες ώριμες προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση.

Ο κ. Σταμπουλίδης, αναφερόμενος στα έργα ΣΔΙΤ, τα παρομοίασε με «δύο ανθρώπους που δεν θέλουν πραγματικά να παντρευτούν, αλλά κάνουν έναν αρραβώνα για να πουν ότι ίσως παντρευτούν στο μέλλον», τονίζοντας ότι λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων από τον σχεδιασμό έως την υλοποίησή τους, τα έργα συχνά μετατρέπονται σε κάτι εντελώς διαφορετικό, με άλλο κόστος και, σε αρκετές περιπτώσεις, χωρίς να είναι πλέον απαραίτητα.

Τέλος, αναφερόμενος στα διαχρονικά προβλήματα που καθυστερούν την υλοποίηση έργων τόνισε πως δεν είναι δυνατόν να απαιτούνται επτά μήνες για την καθαρογραφή του εγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος ενός ΕΣΧΑΔΑ. «Η χώρα έχει σήμερα ένα μομέντουμ που δεν πρέπει να χαθεί. Δεν γίνεται κάποιος που διαθέτει 15.000 ευρώ να μπλοκάρει έναν διαγωνισμό εκατομμυρίων. Ο νόμος για τις προσφυγές στα δημόσια έργα πρέπει να αλλάξει», ανέφερε, επιμένοντας στην ανάγκη άμεσων μεταρρυθμίσεων.

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr

