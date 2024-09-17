Οικόπεδα στο project του Ελληνικού αγοράζει ο Γιώργος Προκοπίου - Στα 120 εκατ. ευρώ το τίμημα

Οικόπεδα στο project του Ελληνικού αγοράζει ο Γιώργος Προκοπίου έναντι 120 εκατ. ευρώ, με τη συνολική επένδυση να εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Lamda Development, την 17/09/2024, υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία SKITI ENTERPRISES COMPANY LIMITED, συμφερόντων της οικογένειας του κ. Γεώργιου Προκοπίου, για την πώληση οικοπέδων εντός του Έργου του Ελληνικού, προς ανάπτυξη οικιστικών και γραφειακών χώρων όπως επίσης και εκπαιδευτικού ιδρύματος με Διεθνές Πρόγραμμα.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου €120 εκατ. ενώ η συνολική επένδυση της ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα € 500 εκατ.

Η επένδυση αυτή έρχεται να προστεθεί στην ήδη εντυπωσιακή πορεία του Έργου και θα συνδράμει στην επιτάχυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης της ανάπλασης του, τονίζει η Lamda Development.

Τα οικόπεδα βρίσκονται απέναντι από το Γκολφ της Γλυφάδας και η συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση είναι 85.658 τ.μ. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι (α) 30.000 τ.μ. για οικιστικές αναπτύξεις για τις οποίες το μέσο τίμημα συναλλαγής ανέρχεται περίπου στα €2.100 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας, (β) 35.658 τ.μ. για αναπτύξεις χώρων γραφείων με μέσο τίμημα συναλλαγής στα €1.150 ανά τ.μ., και (γ) 20.000 τ.μ. για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με μέσο τίμημα συναλλαγής στα €850 ανά τ.μ.

Πέραν των προαναφερθέντων, η συμφωνία προβλέπει ότι, εκτός από το κόστος υλοποίησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος, η αγοράστρια εταιρεία αναλαμβάνει και το κόστος των προβλεπόμενων έργων υποδομών εντός των οικοπέδων, τα οποία εκτιμώνται σε €150 ανά τ.μ.

Η αξία των οικοπέδων στα βιβλία του Ομίλου Lamda Development την 30.06.2024 ανερχόταν σε €37 εκατ. Ο Όμιλος αναμένεται να αναγνωρίσει λογιστικό κέρδος προ φόρων ποσού περίπου €82 εκατ. (περιλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγής), ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία και την ρευστότητα του Έργου του Ελληνικού.

Ο κ. Γιώργος Προκοπίου, δήλωσε σχετικά: «Κύρια χαρακτηριστικά της επένδυσης μας θα αποτελέσουν η ευαισθησία μας ως προς το σχεδιασμό των κατασκευών, με σεβασμό στην ελληνική αρχιτεκτονική και στον υφιστάμενο σχεδιασμό του Έργου, καθώς και η βαθιά πεποίθηση ότι η εκπαίδευση αποτελεί τον βασικό άξονα προόδου και αλλαγής της κοινωνίας. Επιθυμούμε να συμβάλουμε στο όραμα της εταιρείας για τη δημιουργία ενός παραδειγματικού τρόπου ζωής των κατοίκων του Ελληνικού,

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σήμερα ολοκληρώνουμε και το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής συνεργασίας μας με τον κ. Γιώργο Προκοπίου, έναν από τους πλέον πρωτοπόρους και οραματιστές επιχειρηματίες. Ο κ. Προκοπίου συμμερίζεται το όραμα μας για το Ελληνικό, τη νέα έξυπνη, πράσινη, σύγχρονη πόλη που ήδη δημιουργούμε. Σε συνέχεια της πρόσφατης πώλησης 5 οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις τον Ιούλιο 2024, η εν λόγω συμφωνία αναδεικνύει για μια ακόμη φορά την υπεραξία του Έργου του Ελληνικού, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα από την εφαρμογή του στρατηγικού μας πλάνου. Σημειώνεται ότι τα συνολικά έσοδα από τις δύο αυτές συναλλαγές πώλησης οικοπέδων ανέρχονται σε €226εκ ενώ το συνολικό το συνολικό λογιστικό κέρδος ανέρχεται σε €158εκ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.