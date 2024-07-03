Επενδύσεις σε αιολικά πάρκα συνολικού ύψους άνω των 110 εκατ. ευρώ συνδέθηκαν στο δίκτυο κατά το Α' εξάμηνο του 2024, σύμφωνα με την Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Έτσι, η ισχύς των αιολικών πάρκων που ήταν συνδεδεμένα στο δίκτυο κατά το τέλος του Ιουνίου 2024 έφθασε στα 5.326 μεγαβάτ καθώς στο Α' εξάμηνο του 2024 συνδέθηκαν στο δίκτυο 33 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 96,9 MW. Αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΕΤΑΕΝ:

-Το προηγούμενο έτος, 2023, αποτέλεσε το δεύτερο -μετά το 2019- καλύτερο έτος με τις περισσότερες αιολικές εγκαταστάσεις. Το πλήθος των εγκαταστάσεων που ολοκληρώθηκαν εντός του 2023, συνοδεύεται από μείωση του ρυθμού αύξησης στις αρχές του 2024.

-Κατά το τέλος του Ιουνίου 2024 ήταν υπό κατασκευή ή είχαν συμβολαιοποιηθεί περί τα 970 MW νέων αιολικών πάρκων, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο εντός των επόμενων 18 μηνών. Ως αποτέλεσμα η συνολική αιολική ισχύς θα προσεγγίσει τα 6,5 GW εντός της επόμενης διετίας.

-Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 2.314 MW (43%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 671 ΜW (13%) και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη όπου βρίσκονται 535 MW (10%).

-Κατά το Α' εξάμηνο του 2024 εγκαταστάθηκαν νέες ανεμογεννήτριες μόνο σε έξι Περιφέρειες της χώρας: Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Ιονίου και Βορείου Αιγαίου.

"Η μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των αιολικών εγκαταστάσεων βοηθά τη βέλτιστη συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, κάτι που λειτουργεί προς όφελος του ενεργειακού συστήματος και του καταναλωτή", αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 κατατάσσονται η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 1034 MW (19,4%), η ΜORE με 766 MW (14,4%), η Iberdrola Rokas με 409 MW (7,7%), η Principia με 368 MW (6,9%) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 276 MW (5,2%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.