Με συνάντηση με τη Εκτελεστική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις της G7 ολοκληρώθηκε η παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Κατά τη συνάντησή του με την Εκτελεστική Διευθύντρια του ΔΝΤ, στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και η πορεία της ελληνικής οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του σε συνεδριάσεις της G7, όπου, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Eurogroup, έλαβε μέρος στις συζητήσεις για το διεθνές οικονομικό τοπίο. Πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεδριάσεις της G7.

Τόσο στις κλειστές συνεδριάσεις του ΔΝΤ όσο και στις δημόσιες παρεμβάσεις του, ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε τις προκλήσεις που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση. Στη συνέντευξή του στο CNBC και τη δημοσιογράφο Κάρεν Τσο, καθώς και κατά τη συμμετοχή του στο Semafor World Economy Forum, σε συζήτηση με τον Μπεν Σμιθ με θέμα «Η Νέα Εποχή της Παγκόσμιας Ανάπτυξης», παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση των διεθνών πιέσεων.

Στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου του ΔΝΤ, πραγματοποίησε σειρά επαφών με εκπροσώπους της διεθνούς οικονομικής και επενδυτικής κοινότητας, καθώς και με κορυφαία τραπεζικά στελέχη, με επίκεντρο τις εξελίξεις στις αγορές και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews και τη δημοσιογράφο Λένα Αργύρη αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της οικονομίας και στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συναντήθηκε με τους ομολόγους του από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία, καθώς και με τον αντιπρόεδρο της Ταϊλάνδης, την χώρα που θα φιλοξενήσει τον Οκτώβριο την φθινοπωρινή σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Είχε, επίσης, συνάντηση με τον Διευθυντή Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ, Ροντρίγκο Βαλντές και με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, 'Αλφρεντ Κάμερ. Ειδικότερα, με τον κ. Κάμερ συζήτησαν, στο πλαίσιο των «Συζητήσεων των Διοικητών» (Governor's Talks), τις βασικές προκλήσεις για τη διεθνή οικονομία και τις προοπτικές ανάπτυξης στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον.

Τέλος, στο περιθώριο της συνόδου του ΔΝΤ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον βραβευμένο δημοσιογράφο Τόμας Φρίντμαν, με τον οποίο συζήτησαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

