Σε «ελεύθερη πτώση» οι πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών και το 2024

Εξαιρετικά απογοητευτικά για το μέλλον του έντυπου Τύπου είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τις πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών το 2024.

Ειδικότερα, το προηγούμενο έτος, οι συνολικές πωλήσεις των εφημερίδων κατέγραψαν πτώση 12,4% σε σύγκριση με το 2023, με την ίδια πτωτική τροχιά να παρατηρείται σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Μάλιστα, η πτώση των πωλήσεων επιταχύνθηκε, αφού κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 με το έτος 2022, παρατηρήθηκε μείωση κατά 10,2% στις συνολικές πωλήσεις εφημερίδων.

Ακόμα χειρότερη είναι η εικόνα στον κλάδο των περιοδικών. Πέρυσι, οι συνολικές πωλήσεις των περιοδικών, καθώς και όλες οι επιμέρους κατηγορίες περιοδικών, κατέγραψαν «βουτιά» 14,9%, με την υποχώρηση όμως να επιβραδύνεται σε σχέση με το 2023.

Σημειώνεται ότι κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 σε σχέση με το 2022, παρατηρήθηκε μείωση κατά 20,7% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών.

Στις κατηγορίες με το μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων το 2024, οι σημαντικότερες μεταβολές σε απόλυτες τιμές, παρατηρούνται στις πωλήσεις των τηλεοπτικών περιοδικών και των λοιπών περιοδικών, στις οποίες καταγράφεται μείωση κατά 14,1% και 33,3% αντίστοιχα, αλλά και στις πωλήσεις λοιπών εφημερίδων, που μειώθηκαν κατά 29,2%.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.