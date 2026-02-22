Σε 120 χώρες το «μάτι» της εφορίας - Διεθνές δίκτυο ανταλλαγής στοιχείων έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ

Στενεύουν τα περιθώρια φοροδιαφυγής για όσους δεν δηλώνουν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν εκτός Ελλάδας.

Η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο συνεργασιών και ανταλλαγής πληροφοριών με 120 χώρες και τις αντίστοιχες φορολογικές υπηρεσίες και λαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για υπόλοιπα λογαριασμών, τόκους, μερίσματα, επενδυτικές κινήσεις, ακόμη και για συνδικαιούχους Ελλήνων φορολογουμένων στο εξωτερικό.

Το σύστημα είναι μόνιμο, οι πληροφορίες ρέουν συνεχώς και οι διασταυρώσεις γίνονται αυτόματα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, το 2025 εντοπίστηκαν 12.770 φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει περιουσιακά στοιχεία τους στο εξωτερικό και τους επεβλήθη πρόσθετος φόρος 20,7 εκατ. ευρώ.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε λογαριασμούς θεματοφυλακής, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα από δεκάδες χώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.