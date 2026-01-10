Ρύθμιση οφειλών με τεχνητή νοημοσύνη από την ΑΑΔΕ

Με συνολικές οφειλές που πλέον ξεπερνούν τα 112 δισ. ευρώ και με περισσότερους από 2 εκατ. φορολογουμένους να αντιμετωπίζουν την απειλή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, η εφορία στρέφεται σε νέες, τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Η Καθημερινή», η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εγκαινιάζει εντός του 2026 το νέο σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης και εξατομικευμένης διαχείρισης οφειλών PARE (Payment capacity – Attitude – Recency – Event).

Με βάση το νέο πλαίσιο θα συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα στο προφίλ του κάθε φορολογουμένου, θα υπάρχουν συχνές ενημερώσεις των οφειλετών, ενώ θα λαμβάνονται μέτρα ανάλογα με το προφίλ και την ηλικία του χρέους. Με βάση τα παραπάνω θα κατηγοριοποιηθούν οι οφειλέτες και θα εξειδικευτούν οι δράσεις διαχείρισης χρέους ακολουθώντας τη μεθοδολογία PARE. Επίσης, θα αναπτυχθούν προγνωστικά μοντέλα εντοπισμού παραβατικών συμπεριφορών με απώτερο στόχο την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου οφειλών.

Από τη φορολογική διοίκηση εκτιμούν ότι με το νέο σύστημα θα επιτύχουν αποτελεσματικότερη κατηγοριοποίηση οφειλετών, με τη δημιουργία προφίλ οφειλετών και έτσι θα καταφέρει να εφαρμόσει διαφορετικές στρατηγικές είσπραξης ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη.



Πηγή: skai.gr

