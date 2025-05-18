Καθώς οι καταναλωτές που επιλέγουν τα σταθερά "μπλε" τιμολόγια ρεύματος για να αποφεύγουν τα "σκαμπανεβάσματα" των τιμών στη διάρκεια του έτους πλησιάζουν - αν δεν έχουν ξεπεράσει - το ένα εκατομμύριο, οι προμηθευτές ετοιμάζουν νέα προϊόντα στην εν λόγω κατηγορία.

Μεταξύ αυτών και συμβόλαια με σταθερά τιμολόγια διάρκειας μικρότερης από 12 μήνες, τα οποία καταργήθηκαν προ ολίγων μηνών αλλά όπως φαίνεται επανέρχονται τώρα.

Τα νέα προϊόντα συνδυάζουν σταθερότητα στις χρεώσεις αλλά με παραλλαγές και διαφοροποιήσεις που συνδυάζονται με το "προφίλ" των επιμέρους ομάδων καταναλωτών. Πρακτικά, όπως ανέφερε στέλεχος μεγάλης εταιρείας προμήθειας στο ΑΠΕ, όσα τιμολόγια δεν συνδέονται με ρήτρες (π.χ. χονδρεμπορικής ή άλλης τιμής) θα πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία των σταθερών τιμολογίων.

Μια εικόνα των νέων προϊόντων που σχεδιάζουν οι προμηθευτές προκύπτει από τη διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για το πλαίσιο εποπτείας της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενδεικτικά:-Η ΔΕΗ θέτει το θέμα των σταθερών τιμολογίων σε καταναλωτές με τηλεμετρούμενες παροχές (δηλαδή με έξυπνους μετρητές), σημειώνοντας ότι οι ώρες αιχμής / μη αιχμής πρέπει να διαμορφώνονται από τον προμηθευτή σε συμφωνία με τον πελάτη και όχι από το κράτος. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές χρεώσεις ανά ώρα της ημέρας οι οποίες όμως θα είναι σταθερές κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Για παράδειγμα η τιμή μπορεί να είναι 10 σεντς ανά κιλοβατώρα από 8 - 9 π.μ., να μειώνεται στα 7 σεντς από 2-3 μ.μ. και να ανεβαίνει στα 15 σεντς στις 6-7 μ.μ.

Όπως αναφέρει η ΔΕΗ: "Σύμφωνα με την υπό διαβούλευση διάταξη, στο πλαίσιο της σταθερής τιμής, δύναται να περιλαμβάνεται διακύμανση της τιμής η οποία συνδέεται αποκλειστικά με τις ώρες αιχμής/μη αιχμής (peak/off-peak), όπως «αυτές καθορίζονται από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα». Σημειώνουμε συναφώς ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της σχετικής Υπουργικής Απόφασης παρέχεται στους Προμηθευτές το δικαίωμα, με την ένταξη παροχής στο μητρώο τηλεμετρούμενων παροχών να διαμορφώσουν, βάσει των πιστοποιημένων μετρητικών δεδομένων που παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ, νέα διζωνικά ή πολυζωνικά τιμολόγια ή να διατηρήσουν τα υφιστάμενα σε συμφωνία με τον καταναλωτή. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι σαφές, βάσει του πλαισίου, ότι αρμόδιος για τον καθορισμό των ωρών αιχμής/μη αιχμής, είναι ο Προμηθευτής σε συμφωνία με τον Πελάτη.

-Η Ήρων Ενεργειακή επαναφέρει το ζήτημα των σταθερών τιμολογίων διάρκειας μικρότερης του έτους, τα οποία καταργήθηκαν πρόσφατα, σημειώνοντας ότι:

Η προσφορά συμβάσεων διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών δεν αποκλείεται από τη νέα Οδηγία ΕΕ/2024/1711. "Ειδικά για τα σταθερά Προγράμματα, προσθέτει, δεν απορρέει ότι σταθερά Προγράμματα είναι μόνο τα Προγράμματα με ελάχιστη διάρκεια αυτή των δώδεκα μηνών, αλλά απορρέει μόνο η υποχρέωση των Προμηθευτών να παρέχουν οπωσδήποτε τουλάχιστον ένα σταθερό Πρόγραμμα με ελάχιστη διάρκεια δώδεκα μηνών. Η διάρκεια των δώδεκα μηνών προέρχεται από την πρακτική των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με την οποία η ελάχιστη διάρκεια των Προγραμμάτων είναι πράγματι 12 μήνες. Αυτό όμως ουδόλως συνεπάγεται (i) την απαγόρευση του χαρακτηρισμού των Προγραμμάτων που έχουν διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών ως σταθερών ούτε (ii) την απαγόρευση προσφοράς κυμαινόμενων και δυναμικών Προγραμμάτων με διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών. Η ελληνική αγορά ενέργειας εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως μία ρηχή προθεσμιακή αγορά με μικρή ρευστότητα, που έχει ως αποτέλεσμα να είναι ευχερέστερο για τους Προμηθευτές να διαπραγματεύονται στην χονδρεμπορική αγορά προϊόντα διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών".

-Η Ελίν θέτει σειρά θεμάτων όπως: να επιτρέπεται η διάθεση σταθερών τιμολογίων που χρέωνουν σταθερή τιμή ανά βαθμίδα κατανάλωσης (η οποία τιμή μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με την βαθμίδα αυτή π.χ. 15Euro/100kWh ή και να συνδυάζει σταθερή τιμή προμήθειας μετά την εν λόγω βαθμίδα κατανάλωσης), σταθερή τιμή ανά ημέρα του μήνα αναφοράς (π.χ. 2Euro/ημέρα) χωρίς να αποτελούνται από άλλες πάγιες χρεώσεις. Επίσης, να επιτρέπονται σταθερά προγράμματα με πάγια χρέωση αλλά και διαφορισμό τιμών ανά εξάμηνο αναφοράς (π.χ. α' τιμή για το πρώτο εξάμηνο και β' τιμή για το δεύτερο εξάμηνο της ετήσιας σύμβασης). "Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι δεν είναι σκόπιμο η εμπορική πολιτική των προμηθευτών να περιορίζεται μόνο στην διάθεση προϊόντων με πάγια χρέωση και σταθερή χρέωση προμήθειας, αντιθέτως, θα πρέπει να δίνεται κίνητρο για την ανάπτυξη διαφόρων τύπων σταθερών τιμολογίων", ανέφερε η εταιρεία.

Η γκάμα των νέων προϊόντων θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα των συζητήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής με τους προμηθευτές σε συνέχεια της διαβούλευσης για το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς και τους βαθμούς ελευθερίας που θα υπάρξουν.

Η επίσημη διαβούλευση με βάση τις προτάσεις της Αρχής ολοκληρώθηκε με την υποβολή σημαντικών ενστάσεων από την πλευρά της αγοράς (τόσο από επιμέρους επιχειρήσεις όσο και από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Προμηθευτών Ενέργειας) ως προς την αυστηρότητα του πλαισίου που προτείνει η Αρχή αλλά και των περιορισμών που - κατά τους προμηθευτές - τίθενται στη διάθεση νέων προϊόντων. Συνεχίζονται ωστόσο οι συζητήσεις μεταξύ της Αρχής και των προμηθευτών.

