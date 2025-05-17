Στοχευμένους και εντατικούς ελέγχους για την τήρηση της νομιμότητας συνεχίζει να διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, ενόψει της θερινής περιόδου.

Την ίδια ώρα, το μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, που υλοποιείται ήδη σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία και λιανεμπόριο, από την 1η Μαρτίου 2025, έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης, επεκτείνοντας το δίχτυ προστασίας σε περισσότερους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης ή αδήλωτης εργασίας, την τήρηση του ωραρίου και την πλήρη καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας, γεγονός που συνεπάγεται και πλήρεις απολαβές για κάθε εργαζόμενο.

Η αποτελεσματικότητα του μέτρου αποτυπώνεται ήδη στα διαθέσιμα στοιχεία. Όπως ανέφερε πρόσφατα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της, οι δηλωθείσες υπερωρίες τον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 637% στον τουρισμό και κατά 55% στην εστίαση, ήδη από τον πρώτο μήνα εφαρμογής του μέτρου και πριν ακόμη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος. Αντίστοιχα θετικά δεδομένα καταγράφονται και σε άλλους κλάδους, με αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών κατά 97% στο λιανεμπόριο και κατά 81% στη βιομηχανία τον Μάρτιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η πορεία των ελέγχων

Παράλληλα, η Επιθεώρηση Εργασίας, αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία, την ανάλυση δεδομένων και τη συσσωρευμένη εμπειρία, εντείνει τους ελέγχους συνολικά και εστιάζει σε κλάδους υψηλής εντάσεως εργασίας και με αυξημένη εποχική δραστηριότητα, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας.

Η Επιθεώρηση Εργασίας δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και σε αυτό το πλαίσιο διενεργεί συνεχώς ελέγχους για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.

Με βάση τα στοιχεία για το πρώτο τετράμηνο του 2025, οι έλεγχοι ανέρχονται συνολικά σε 24.158 και οι κυρώσεις φτάνουν τις 5.385.

Ειδικότερα, από την αρχή του 2025 έως τον Απρίλιο, οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενήργησαν 13.604 ελέγχους και επέβαλαν 3.881 κυρώσεις. Συνολικά 1.289 κυρώσεις επιβλήθηκαν από τους Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας, που πραγματοποίησαν 8.619 ελέγχους, ενώ οι Ειδικοί Επιθεωρητές προχώρησαν σε 1.935 ελέγχους και επέβαλαν 215 κυρώσεις.

Τα επόμενα βήματα

Εκτός από την ποσοτική αύξηση, ζητούμενο για την Επιθεώρηση Εργασίας είναι και η συνεχιζόμενη ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων, δηλαδή η κατάλληλη στόχευση εκεί όπου παρατηρείται υψηλότερη παραβατικότητα.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργο Τζιλιβάκη, «η Επιθεώρηση Εργασίας κατάφερε για δύο χρονιές διαδοχικά να σημειώσει ιστορικά ρεκόρ ελέγχων, που, σε μεγάλο βαθμό, υλοποιούνται με τη χρήση tablets, τα οποία υποκαθιστούν τα χειρόγραφα δελτία.

Ταυτόχρονα, η Επιθεώρηση Εργασίας διεύρυνε τις δραστηριότητές της σε νέα πεδία, όπως είναι οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του εργασιακού trafficking και η διενέργεια εργατικών διαφορών για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία».

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα αναβάθμισης της λειτουργίας σε πρόσφατη τοποθέτησή του κατά την έναρξη εκπαίδευσης νεοπροσληφθέντων Επιθεωρητών, ο κ. Τζιλιβάκης υπογράμμισε ότι αυτά είναι μόνο η αρχή.

Όπως είπε, δρομολογούνται οι διαδικασίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και εγκατάστασης νέου Πληροφοριακού Συστήματος, αξιοποιώντας παράλληλα ψηφιακά εργαλεία Business και Artificial Intelligence.

«Επίσης, προχωράμε με τη χρήση drones για την ενίσχυση των ελέγχων ασφάλειας και υγείας και προσβλέπουμε στον εφοδιασμό των Επιθεωρητών με body cameras για την αύξηση της ασφάλειας και της διαφάνειας στο έργο τους» συμπλήρωσε ο κ. Τζιλιβάκης.

Όπως σχολίασε, «πρόκειται για ενέργειες που σταδιακά θα αλλάξουν το μοντέλο λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να υλοποιούνται με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων, όντας στοχευμένοι και ακόμα πιο αποτελεσματικοί. Όλα αυτά προς όφελος του εργαζομένου, αλλά και του εργοδότη, που λειτουργεί σύννομα και πλήττεται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό εκείνων που παρανομούν».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.