Πτώση των εξαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας προς την Ευρώπη την Τρίτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Gazprom - Πλήρη διακοπή από 1η Ιανουαρίου

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom ανακοίνωσε ότι θα στείλει 37,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας την Τρίτη, έναντι 42,4 εκατ. κυβικών μέτρων τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι οι προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας πρόκειται να σταματήσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου, μετά τη λήξη της τρέχουσας πενταετούς συμφωνίας διαμετακόμισης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Το Κίεβο έχει αρνηθεί να διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία πλησιάζει στο τέλος του τρίτου έτους του.

