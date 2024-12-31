Ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι οι ψηφιακές εφαρμογές και διαδικασίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα λειτουργήσουν ως εξής:

- Η ψηφιακή εφαρμογή «myPROPERTY», για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής και Κληρονομιών, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2025).

- Η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2024, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 3/1/2025).

- Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015 έως και 2023, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 3/1/2025 για τα φορολογικά έτη 2019 έως 2023 και 10/1/2025 για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2018).

- Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Πλοίων Α΄ κατηγορίας, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 3/1/2025).

- Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/2013, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 3/1/2025).

- Η ψηφιακή εφαρμογή καταχώρησης ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και υποβολής δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2025).

- Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ από ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών καθεστώτων OSS - IOSS, Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, δηλώσεων Φόρου Πλοίων Β΄ κατηγορίας, Παρακρατούμενων και Λοιπών Φόρων μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2025).

- Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των αμοιβών από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2023 (σύμφωνα με την Α. 1025/2024), θα κλείσει οριστικά στις 31/12/2024 και ώρα 23:00.

- Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2025).

- Η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2025, καθώς επίσης και των αποδεικτικών καταβολής θα είναι διαθέσιμη την 1/1/2025.

- Η διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η διαδικασία Μείωσης Εσόδων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2025).

