ΑΑΔΕ: Η λειτουργία ψηφιακών εφαρμογών ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους

Έτσι θα λειτουργήσουν οι ψηφιακές εφαρμογές και διαδικασίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων λίγο πριν το κλείσιμο του 2024

ΑΑΔΕ

Ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι οι ψηφιακές εφαρμογές και διαδικασίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα λειτουργήσουν ως εξής: 

-    Η ψηφιακή εφαρμογή «myPROPERTY», για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής και Κληρονομιών, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2025).

-    Η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2024, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 3/1/2025).

-    Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015 έως και 2023, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 3/1/2025 για τα φορολογικά έτη 2019 έως 2023 και 10/1/2025 για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2018).

-    Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Πλοίων Α΄ κατηγορίας, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 3/1/2025).

-    Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/2013, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 3/1/2025).

-    Η ψηφιακή εφαρμογή καταχώρησης ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και υποβολής δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2025).

-    Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ από ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών καθεστώτων OSS - IOSS, Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, δηλώσεων Φόρου Πλοίων Β΄ κατηγορίας, Παρακρατούμενων και Λοιπών Φόρων μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2025).

-    Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των αμοιβών από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2023 (σύμφωνα με την Α. 1025/2024), θα κλείσει οριστικά στις 31/12/2024 και ώρα 23:00.

-    Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2025).

-    Η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2025, καθώς επίσης και των αποδεικτικών καταβολής θα είναι διαθέσιμη την 1/1/2025.

-    Η διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η διαδικασία Μείωσης Εσόδων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 31/12/2024 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2025).

