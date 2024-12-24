Η Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) ανακοίνωσε ότι συμφώνησε την εξαγορά της Lexmark International, Inc., από τις Ninestar Corporation, PAG Asia Capital και Shanghai Shouda Investment Center σε μια συμφωνία αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων.

Αυτή η εξαγορά θα ενισχύσει το βασικό χαρτοφυλάκιο της Xerox στον τομέα των εκτυπώσεων, δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο παγκόσμιο οργανισμό υπηρεσιών εκτύπωσης και διαχειριζόμενων εκτυπώσεων, ο οποίος θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών σε σχέση με την υβριδική εργασία, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Η εξαγορά της Lexmark από τη Xerox ενώνει δύο κορυφαίες εταιρείες του κλάδου με κοινές αξίες, αλληλοσυνδεόμενες δυνάμεις και βαθιά δέσμευση στην αναβάθμιση της βιομηχανίας εκτυπώσεων για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου οργανισμού», δήλωσε ο Steve Bandrowczak, Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox.

«Συνδυάζοντας τις δυνατότητές μας, θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο να οδηγήσουμε σε μακροπρόθεσμη κερδοφόρα ανάπτυξη και να

εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας, προωθώντας τo πλάνο Reinvention», σημείωσε.

Η Lexmark που εδρεύει στo Lexington του Κεντάκι, αποτελεί έναν σημαντικό συνεργάτη και προμηθευτή της Xerox και μία ηγέτιδα εταιρεία με καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένης μίας εξαιρετικής σειράς εκτυπωτών και εκτυπωτών πολλαπλών λειτουργιών στην κατηγορία της. Συνδυάζοντας τις λύσεις της Lexmark με την τεχνολογία Xerox® ConnectKey® και τις προηγμένες υπηρεσίες εκτύπωσης και ψηφιακών υπηρεσιών, η εξαγορά θα δημιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο παροχών και θα υπογραμμίσει τη δέσμευση της Xerox στη δημιουργία υπεραξίας για πελάτες και συνεργάτες.

Η εξαγορά θα ενισχύσει επίσης τη δυνατότητα της Xerox να υποστηρίζει πελάτες στη μεγάλη, αναπτυσσόμενη αγορά έγχρωμων Α4 συσκευών και να διαφοροποιήσει τη διανομή και τη γεωγραφική της παρουσία, συμπεριλαμβάνοντας την περιοχή APAC. Ο νέος οργανισμός θα εξυπηρετεί περισσότερους από 200.000 πελάτες σε 170 χώρες με 125 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομή σε 16 χώρες. Συνδυαστικά, η Lexmark και η Xerox βρίσκονται στην κορυφαία πεντάδα σε μερίδια στις αγορές entry εκτυπώσεων, μεσαίας κατηγορίας και παραγωγικών λύσεων, ενώ αποτελούν και βασικοί παίκτες στη μεγάλη, σταθερή αγορά των managed print services.

«Ως Lexmark είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας στην εξυπηρέτηση των πελατών μας με τεχνολογία, λύσεις και υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα γίνουμε μέλος της Xerox και θα ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας με κοινά ταλέντα και ένα ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων», δήλωσε ο Allen Waugerman, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lexmark. «Η Lexmark και η Xerox είναι δύο εξαιρετικές εταιρείες που μαζί θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες».

«Οι κοινές αξίες και το όραμά μας αναμένεται να εξορθολογίσουν τις λειτουργίες και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, αξιοποιώντας το καλύτερο δυνατό και από τις δύο εταιρείες για να διευκολύνουν τις συναλλαγές μας με τη Xerox», πρόσθεσε ο Bandrowczak.

Το σκεπτικό της συμφωνίας

Στρατηγική εφαρμογή : Η Xerox και η Lexmark διαθέτουν συμπληρωματικά σύνολα λειτουργιών, προσφέροντας πλεονεκτήματα και προσεγγίσεις στην τελική αγορά. Ενοποιημένες οι εταιρείες συνιστούν έναν καθετοποιημένο κατασκευαστή, διανομέα και πάροχο εξοπλισμού εκτύπωσης και MPS, καλύπτοντας όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τους τύπους πελατών με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών εκτύπωσης.

: Η Xerox και η Lexmark διαθέτουν συμπληρωματικά σύνολα λειτουργιών, προσφέροντας πλεονεκτήματα και προσεγγίσεις στην τελική αγορά. Ενοποιημένες οι εταιρείες συνιστούν έναν καθετοποιημένο κατασκευαστή, διανομέα και πάροχο εξοπλισμού εκτύπωσης και MPS, καλύπτοντας όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τους τύπους πελατών με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών εκτύπωσης. Ευκαιρίες ανάπτυξης : Η Lexmark είναι ηγέτης στη μεγάλη, αναπτυσσόμενη αγορά έγχρωμων Α4 εκτυπώσεων και αναλωσίμων και έχει την ευκαιρία να επεκτείνει την πλατφόρμα OEM της στην κατηγορία εξοπλισμού Α3. Στον κοινό οργανισμό, η Xerox αναμένει να διαθέτει ένα πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, για να βελτιώσει τις προσφορές της και να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία για τους πελάτες, με ανάπτυξη σε όλο το χαρτοφυλάκιο εξοπλισμού και MPS, καθώς και προστιθέμενες ευκαιρίες στους τομείς Ψηφιακών Υπηρεσιών και IT.

: Η Lexmark είναι ηγέτης στη μεγάλη, αναπτυσσόμενη αγορά έγχρωμων Α4 εκτυπώσεων και αναλωσίμων και έχει την ευκαιρία να επεκτείνει την πλατφόρμα OEM της στην κατηγορία εξοπλισμού Α3. Στον κοινό οργανισμό, η Xerox αναμένει να διαθέτει ένα πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, για να βελτιώσει τις προσφορές της και να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία για τους πελάτες, με ανάπτυξη σε όλο το χαρτοφυλάκιο εξοπλισμού και MPS, καθώς και προστιθέμενες ευκαιρίες στους τομείς Ψηφιακών Υπηρεσιών και IT. Οικονομικά οφέλη : Η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει άμεσα τα κέρδη ανά μετοχή και τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Η Xerox αναμένει ότι η συναλλαγή αυτή θα επιταχύνει την υλοποίηση των οικονομικών στόχων του πλάνου Reinvention για σταθεροποίηση των εσόδων της και για ένα διψήφιο προσαρμοσμένο λειτουργικό έσοδο, μέσω της βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας και δραστηριοποίησης σε ταχύτερα αναπτυσσόμενα τμήματα του κλάδου εκτυπώσεων. Αναμένονται επίσης περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια από αναγνωρισμένες συνέργειες, σε ορίζοντα δύο ετών από τη συμφωνία.

: Η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει άμεσα τα κέρδη ανά μετοχή και τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Η Xerox αναμένει ότι η συναλλαγή αυτή θα επιταχύνει την υλοποίηση των οικονομικών στόχων του πλάνου Reinvention για σταθεροποίηση των εσόδων της και για ένα διψήφιο προσαρμοσμένο λειτουργικό έσοδο, μέσω της βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας και δραστηριοποίησης σε ταχύτερα αναπτυσσόμενα τμήματα του κλάδου εκτυπώσεων. Αναμένονται επίσης περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια από αναγνωρισμένες συνέργειες, σε ορίζοντα δύο ετών από τη συμφωνία. Βελτιωμένος ισολογισμός: Η συναλλαγή θα μειώσει άμεσα τον δείκτη μόχλευσης ακαθάριστου χρέους της Xerox pro forma, από 6.0x στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, σε περίπου 5.4x πριν από τις συνέργειες. Η pro forma μόχλευση ακαθάριστου χρέους θα μειωθεί σε 4.4x με το όφελος των 200 εκατομμυρίων δολαρίων από συνέργειες κόστους.

Με βελτιωμένες ελεύθερες ταμειακές ροές και προτεραιότητα στην αποπληρωμή του χρέους, η Xerox αναμένει να μειώσει μεσοπρόθεσμα τον δείκτη μόχλευσης ακαθάριστου χρέους κάτω από το 3.0x.

Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Xerox θα εξαγοράσει τη Lexmark έναντι συνολικού τιμήματος 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρέους και άλλων αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων. Η Xerox αναμένει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά με

συνδυασμό μετρητών και δεσμευμένης χρηματοδότησης με χρέος.

Σε συνδυασμό με αυτή τη χρηματοδότηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Xerox ενέκρινε μια αλλαγή στη μερισματική πολιτική για τη μείωση του ετήσιου μερίσματος της Xerox από $1 ανά μετοχή σε 50 σεντ ανά μετοχή ξεκινώντας από το μέρισμα που αναμένεται να δηλωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025. Το μειωμένο αυτό μέρισμα παρέχει συμπληρωματική δυνατότητα μείωσης του χρέους, ενώ θα συνεχίζει να ανταμείβει τους μετόχους με απόδοση πάνω από την αγορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Xerox ενέκρινε ομόφωνα τη συμφωνία. Η συμφωνία υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις, έγκριση των μετόχων της Ninestar και άλλους συνήθεις όρους οριστικοποίησης. Αναμένεται να κλείσει το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Μέχρι τότε, τόσο η Xerox όσο και η Lexmark θα διατηρήσουν τις τρέχουσες δραστηριότητές τους και θα λειτουργούν ανεξάρτητα.

Πηγή: skai.gr

