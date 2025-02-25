Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε Θήρα, Αμοργό, Ανάφη και Ίο

Σε λειτουργία τέθηκε από την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, η ψηφιακή πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που έχουν ληφθεί για τους Δήμους Θήρας, Αμοργού, Ανάφης και Ιητών, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της σεισμικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, από σήμερα οι εργοδότες μπορούν να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, ενώ οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή μπορούν να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους μέσω της πλατφόρμας supportemployees.services.gov.gr.

Όλες οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και δραστηριότητας, που δραστηριοποιούνται στις πληγείσες περιοχές, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Δήμος Θήρας (Π.Ε. Θήρας): Οι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί έως την 1η Φεβρουαρίου 2025 μπορούν να τεθούν σε αναστολή από την 1η Φεβρουαρίου έως την 3η Μαρτίου 2025.

(Π.Ε. Θήρας): Οι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί έως την 1η Φεβρουαρίου 2025 μπορούν να τεθούν σε αναστολή από την 1η Φεβρουαρίου έως την 3η Μαρτίου 2025. Δήμος Αμοργού (Π.Ε. Νάξου – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου): Οι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί έως την 11η Φεβρουαρίου 2025 μπορούν να τεθούν σε αναστολή από την 11η Φεβρουαρίου έως την 11η Μαρτίου 2025.

(Π.Ε. Νάξου – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου): Οι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί έως την 11η Φεβρουαρίου 2025 μπορούν να τεθούν σε αναστολή από την 11η Φεβρουαρίου έως την 11η Μαρτίου 2025. Δήμος Ανάφης (Π.Ε. Θήρας): Οι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί έως την 13η Φεβρουαρίου 2025 μπορούν να τεθούν σε αναστολή από την 13η Φεβρουαρίου έως την 13η Μαρτίου 2025.

(Π.Ε. Θήρας): Οι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί έως την 13η Φεβρουαρίου 2025 μπορούν να τεθούν σε αναστολή από την 13η Φεβρουαρίου έως την 13η Μαρτίου 2025. Δήμος Ιητών (Π.Ε. Θήρας – Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου): Οι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί έως την 14η Φεβρουαρίου 2025 μπορούν να τεθούν σε αναστολή από την 14η Φεβρουαρίου έως την 14η Μαρτίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη στον ονομαστικό μισθό.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για την προστασία των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής δεν επιτρέπεται να προβούν σε απολύσεις κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής. Τυχόν καταγγελίες συμβάσεων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και το ίδιο είδος σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο με την αναστολή, εκτός αν οι εργαζόμενοι αποχωρούν οικειοθελώς, συνταξιοδοτούνται, αποβιώνουν ή έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου που λήγει μέσα σε αυτό το διάστημα.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων αναστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ypergasias.gov.gr/anakoinosi-gia-tin-efarmogi-tou-metrou-tis-anastolis-ton-symvaseon-ergasias-ergazomenon-stous-dimous-thiras-amorgou-anafis-iiton/.

