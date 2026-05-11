Πρόεδρος ο Θοδωρής Καπράλος στον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς - Το νέο ΔΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, που προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 5 και 6 Μαΐου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, προέκυψε μέσα από τη μεγαλύτερη συμμετοχή και τη μεγαλύτερη ανανέωση στην ιστορία του συλλόγου, και συνδυάζει εμπειρία, ανανέωση και εκπροσώπηση διαφορετικών επαγγελματικών και εμπορικών κλάδων, επιβεβαιώνοντας τον πολυσυλλεκτικό, εξωστρεφή και σύγχρονο χαρακτήρα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Η πλήρης σύνθεσή του έχει ως εξής:

Προεδρείο

Πρόεδρος: Θοδωρής Καπράλος

Α' Αντιπρόεδρος: Μαρία Πιττάκη

Β' Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Χατζηιωάννου

Γ' Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Μαθιός

Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Κασιμάτης

Αν. Γεν. Γραμματέας: Ελένη Μουχτάρη

Ταμίας: Νικόλαος Ορφανός

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ανδριανόπουλος Δασκαλάκης Γεώργιος Εμμανουήλ

Γαργαρόπουλος Κωνσταντίνος

Κορκίδης Ευάγγελος

Κυριαζάνου Αναστασία

Μουστακαριάς Αδαμάντιος

Μπίτζου Δήμητρα

Μπούτος Ηλίας

Παναγιωτοπούλου Σοφία

Παπαδόπουλος Αχιλλέας

Πολέμη Γεωργία

Σκανδάλης Συμεών

Σκρέκης Γεώργιος

Στραβαχιλλέας Νικόλαος

Σωτηρίου Γεώργιος

Φερούσης Γεώργιος

Φιλιππάκης Παναγιώτης

Χαραρής Χαράλαμπος

Χατζηχρήστου Γλυκερία.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Ευχαριστώ τα μέλη του συλλόγου για τη μεγάλη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους. Συνεχίζουμε με ενότητα, ανανέωση και στόχο έναν ακόμη πιο ισχυρό, παρεμβατικό και σύγχρονο Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς, δίπλα στην αγορά και στις ανάγκες των επιχειρήσεων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.