Πρεμιέρα την Τετάρτη για το «Καλάθι των Χριστουγέννων», στις 18/12 το «Καλάθι του Άη Βασίλη» – Τι θα περιλαμβάνουν

Το «καλάθι των Χριστουγέννων» κάνει πρεμιέρα αύριο Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 3 Ιανουαρίου. Σε αυτό οι καταναλωτές μπορούν να βρουν διάφορα τρόφιμα τα οποία συνήθως βρίσκουμε πάνω σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τη διαφορά ότι από φέτος προστίθενται άλλες 6 κατηγορίες προϊόντων: τρια κρέατα και τρία γλυκά.

Ειδικότερα, στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» μπαίνει:

το αρνί ,

, το κατσίκι και

και η γαλοπούλα , καθώς και

, καθώς και το τσουρέκι ,

, η βασιλόπιτα και

και η σοκολάτα.

Σύμφωνα με το υπουργείο οι τιμές στα προϊόντα του καλαθιού αναμένεται να είναι από τις καλύτερες της αγοράς και – στις περισσότερες περιπτώσεις – σε τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από τις περσινές.

Μια εβδομάδα αργότερα, στις 18 Δεκεμβρίου έρχεται και το «καλάθι του Άη Βασίλη» επιλογές από 10 κατηγορίες παιχνιδιών, ώστε εφέτος οι αγορές της Πρωτοχρονιάς να είναι πιο πλούσιες σε ιδέες για δώρα.

Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε χθες με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας πως «η στήριξη της οικογένειας ήταν και παραμένει προτεραιότητά μας. Και τα χαμόγελα μικρών και μεγάλων, οι καλύτερες ευχές για τις ημέρες που έρχονται».

Πηγή: skai.gr

