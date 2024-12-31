Τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, θα ξεκινήσουν οι χειμερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, τα καταστήματα επιτρέπεται να ανοίξουν προαιρετικά τις δύο πρώτες Κυριακές των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 και 26 Ιανουαρίου 2025, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας τις δύο αυτές ημέρες, από τις 11:00 έως τις 18:00.

Σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις επισημαίνεται -μεταξύ άλλων- πως «σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής αναγράφεται ρητά η προγενέστερη τιμή (αναφέρεται συχνά και ως τιμή αναφοράς) βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος στο κάθε προϊόν του κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της πρώτης έκπτωσης στις 13 Ιανουαρίου».

Τονίζεται ακόμη πως πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των διατάξεων περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, με τις κυρώσεις για όσους παραβαίνουν το νόμο να προβλέπουν την επιβολή προστίμου ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ.

Στην επιβαρυντική περίπτωση, δε, που οι εκπτώσεις αποδειχτεί ότι είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο των 20.000 ευρώ.

