Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε χθες η Wall Street, όπου απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων αλλά και τεχνολογικών κολοσσών

Wall Street

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων αλλά και τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Nvidia και η Apple.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 267,50 μονάδων (–0,54%), στις 49.395,16 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 70,90 μονάδων (–0,31%), στις 22.682,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 19,42 μονάδων (–0,28%), στις 6.861,89 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Wall Street χρηματιστήριο ΗΠΑ Νέα Υόρκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark