Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων αλλά και τεχνολογικών κολοσσών, όπως η Nvidia και η Apple.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 267,50 μονάδων (–0,54%), στις 49.395,16 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 70,90 μονάδων (–0,31%), στις 22.682,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 19,42 μονάδων (–0,28%), στις 6.861,89 μονάδες.

