Politico: Πόσο θα επιβαρύνονταν Ελλάδα και Ευρώπη από τις εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το Politico, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δεσμεύσουν ξεχωριστά δισεκατομμύρια ευρώ για να εγγυηθούν έως και 210 δισ. ευρώ σε δάνεια που χρειάζεται επειγόντως στην Ουκρανία, με τη Γερμανία να αναλαμβάνει να καλύψει έως και 52 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Κομισιόν παρουσίασε τα συνολικά ποσά στους διπλωμάτες την περασμένη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση ενός δανείου αποζημίωσης ύψους 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, μέσω της χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων (assets).

Οι εγγυήσεις, τα λεγόμενα backstops, τα οποία θα κατανεμηθούν αναλογικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η έγκριση του δανείου από τον Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ Ντε Βέβερ. Ο Βέλγος ηγέτης έχει αντιταχθεί στη χρήση των ρωσικών assets, λόγω ανησυχιών ότι η χώρα του θα υποχρεωθεί τελικά να επιστρέψει τα χρήματα στη Μόσχα. Ρωσικά assets αξίας περίπου 185 δισ. ευρώ βρίσκονται υπό τη διαχείριση του χρηματοπιστωτικού αποθετηρίου Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες, ενώ άλλα 25 δισ. ευρώ είναι διάσπαρτα σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το Politico σημειώνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα συνεισφέρουν εγγυήσεις στο πακέτο των 210 δισ. ευρώ για την Ουκρανία ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας τους (υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχουν όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ).

Έτσι, για το πακέτο των 210 δισ. στην Ουκρανία, βάσει του ΑΕΠ, στην Ελλάδα αντιστοιχεί μερίδιο της τάξης του 1,3%, που μεταφράζεται σε 2,8 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μερίδιο θα αναλάμβανε η Γερμανία, με ποσοστό 24,4%, δηλαδή 51,3 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά η υπόλοιπη λίστα κρατών:

- Γαλλία: 34 δισ. ευρώ (16,2%)

- Ιταλία: 25,1 δισ. ευρώ (12%)

- Ισπανία: 18,9 δισ. ευρώ (9%)

- Ολλανδία: 13,4 δισ. ευρώ (6,4%)

- Πολωνία: 10,3 δισ. ευρώ (4,9%)

- Βέλγιο: 7,2 δισ. ευρώ (3,4%)

- Σουηδία: 7,2 δισ. ευρώ (3,4%)

- Αυστρία: 5,5 δισ. ευρώ (2,6%)

- Δανία: 4,9 δισ. δολάρια (2,3%)

- Ιρλανδία: 4,5 δισ. ευρώ (2,2%)

- Ουγγαρία: 4,4 δισ. ευρώ (1,2%)

- Ρουμανία: 4,4 δισ. ευρώ (2,1%)

- Τσεχία: 3,7 δισ. ευρώ (1,8%)

- Πορτογαλία: 3,3 δισ. ευρώ (1,6%)

- Φινλανδία: 3,2 δισ. ευρώ (1,5%)

- Σλοβακία: 1,5 δισ. ευρώ (0,7%)

- Βουλγαρία: 1,2 δισ. ευρώ (0,6%)

- Κροατία: 1,1 δισ. ευρώ (0,5%)

- Λιθουανία: 934 εκατ. ευρώ (0,4%)

- Σλοβενία: 796 εκατ. ευρώ (0,4%)

- Λετονία: 469 εκατ. ευρώ (0,2%)

- Εσθονία: 466 εκατ. ευρώ (0,2%)

- Κύπρος: 366 εκατ. ευρώ (0,2%)

Ωστόσο, σημειώνει το Politico, τα συνολικά ποσά ανά χώρα ενδέχεται να αυξηθούν, εάν χώρες φιλικές προς το Κρεμλίνο, όπως η Ουγγαρία, αρνηθούν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, αν και οι χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ μπορούν να βοηθήσουν, εάν το επιθυμούν, καλύπτοντας μέρος της συνολικής εγγύησης. Η Νορβηγία είχε προταθεί ως πιθανός υποψήφιος, έως ότου ο υπουργός Οικονομικών της, Γενς Στόλτενμπεργκ, απομάκρυνε τη χώρα από την πιθανότητα συμμετοχής στο πακέτο.

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειμμα προϋπολογισμού ύψους 71,7 δισ. ευρώ το επόμενο έτος και θα πρέπει να αρχίσει να μειώνει τις δαπάνες από τον Απρίλιο, εκτός εάν λάβει νέα χρηματοδότηση. Την Παρασκευή, η Ουγγαρία άσκησε βέτο στην έκδοση νέου χρέους της ΕΕ για την κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος του Κιέβου, αναθέτοντας στους Ευρωπαίους ηγέτες το καθήκον να πείσουν τον Μπαρτ Ντε Βέβερ να υποστηρίξει τη χρήση ρωσικών assets κατά τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στις 18 Δεκεμβρίου, αντί να αντλήσουν πόρους από τα εθνικά ταμεία τους.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βρέθηκε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή το βράδυ για να διαβεβαιώσει τον Μπαρτ Ντε Βέβερ ότι η Γερμανία θα παρέχει το 25% του πακέτου, το μεγαλύτερο μερίδιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. «Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Μερτς μετά το δείπνο με τον Βέλγο ηγέτη. «Η ανησυχία του Βελγίου σχετικά με το ζήτημα της αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών assets είναι αναμφισβήτητη και πρέπει να αντιμετωπιστεί με οποιαδήποτε πιθανή λύση, έτσι ώστε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να αναλάβουν τον ίδιο κίνδυνο».

Πώς θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια η Ουκρανία

Το προτεινόμενο δάνειο αποζημίωσης προορίζει 115 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας σε διάστημα πέντε ετών, ενώ 50 δισ. ευρώ θα καλύψουν τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου. Τα υπόλοιπα 45 δισ. ευρώ από το συνολικό πακέτο θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή ενός δανείου που χορήγησε η G7 στην Ουκρανία πέρυσι.

Τα κεφάλαια θα καταβληθούν σε έξι δόσεις κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις έγγραφα της Κομισιόν, προσθέτει το Politico.

Σημειώνεται επίσης ότι θα θεσπιστούν ορισμένοι μηχανισμοί ελέγχου για να αποτραπεί η κατάχρηση των χρημάτων. Όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, για παράδειγμα, αυτό θα περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι οι συμβάσεις και τα σχέδια δαπανών θα είναι αποδεκτά από την Κομισιόν.

Η Κομισιόν θα αναλύσει επίσης τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας και θα περιγράψει πού λαμβάνει η κυβέρνηση στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, επιτρέποντας στις πρωτεύουσες της ΕΕ να παρακολουθούν τη ροή των χρημάτων προς το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.