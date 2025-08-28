Ποια μέλη του ΝΑΤΟ δαπανούν τα περισσότερα για την άμυνα - Μόνο τρία κράτη πέτυχαν τον νέο στόχο δαπανών

Όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ θα επιτύχουν έναν μακροχρόνιο στόχο δαπανών 2% του ΑΕΠ για την άμυνα φέτος, αλλά μόνο τρία επιτυγχάνουν επί του παρόντος τον νέο, υψηλότερο στόχο που έθεσαν οι ηγέτες της συμμαχίας τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία του ΝΑΤΟ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Πολλές χώρες του ΝΑΤΟ έχουν αυξήσει σημαντικά τις στρατιωτικές τους δαπάνες τα τελευταία χρόνια, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να επενδύσουν περισσότερο στην άμυνά τους.

Οι εκτιμήσεις της συμμαχίας την Πέμπτη έδειξαν ότι μόλις πέρυσι, περισσότερα από 10 από τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ δεν κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο του 2%, ο οποίος είχε συμφωνηθεί το 2014.

Τα στοιχεία για το 2025 έδειξαν ότι όλοι οι σύμμαχοι πέτυχαν αυτόν τον στόχο, με επτά να βρίσκονται στο ελάχιστο του 2,0% και αρκετούς άλλους μόνο οριακά υψηλότερα.

Η Πολωνία είναι το μέλος του ΝΑΤΟ που δαπανά τα περισσότερα για την άμυνα ως μερίδιο της οικονομίας της, με 4,48%, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία με 4% και τη Λετονία με 3,73%, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Αυτά ήταν τα μόνα μέλη της συμμαχίας που υπερβαίνουν επί του παρόντος τον νέο στόχο αμυντικών δαπανών του 3,5% του ΑΕΠ, ο οποίος συμφωνήθηκε από τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε σύνοδο κορυφής στη Χάγη τον Ιούνιο.

Οι ηγέτες συμφώνησαν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο έως το 2035 στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στόχου για δαπάνη του 5% του ΑΕΠ σε επενδύσεις που σχετίζονται με την άμυνα και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η κυβερνοασφάλεια και η αναβάθμιση δρόμων και λιμένων για τη διαχείριση βαρέος στρατιωτικού εξοπλισμού.

Μιλώντας στα εγκαίνια ενός εργοστασίου πυρομαχικών στη Γερμανία την Τετάρτη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επαίνεσε τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες των μελών της συμμαχίας, αλλά δήλωσε ότι είναι σημαντικό να μετατραπούν τα επιπλέον χρήματα σε στρατιωτικές δυνατότητες.

«Τα χρήματα από μόνα τους δεν παρέχουν ασφάλεια», είπε στο εργοστάσιο στην πόλη Ούντερλιες, το οποίο ανήκει στην γερμανική εταιρεία όπλων Rheinmetall. «Η αποτροπή δεν προέρχεται από το 5%. Η αποτροπή προέρχεται από την ικανότητα... καταπολέμησης πιθανών εχθρών».

