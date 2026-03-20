Πληθωρισμό τροφίμων στα ύψη και το 2027 προβλέπει η ΕΚΤ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

10 μόλις ημέρες πολέμου ήταν αρκετές ώστε οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ, να πάρουν χαρτί και μολύβι και να αναθεωρήσουν επί τα χείρω – πώς αλλιώς άλλωστε – όλες τις προβλέψεις που είχαν κάνει το Δεκέμβριο για την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Βασικό σενάριο

Με βάση τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεση τους έως και τις 11 Μαρτίου – το Brent βρισκόταν τότε στα $92/βαρέλι και το φυσικό αέριο στα €50/Mwh – παίρνουν ως βάση υπολογισμού τους ότι οι μέσες τριμηνιαίες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα κορυφωθούν περίπου στα 90 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι και στα 50 ευρώ ανά MWh αντίστοιχα το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και στη συνέχεια θα μειωθούν τα επόμενα τρίμηνα.



Μια βάση υπολογισμού που είναι αρκετή ώστε:

Η εκτίμηση για τον πληθωρισμό να «εκτιναχθεί» στο 2,6% από 1,9% των εκτιμήσεων του Δεκεμβρίου (αναθεώρηση 37%)

Το ΑΕΠ να περικοπεί στο 0,9% από το 1,2% ( αναθεώρηση 25%)



Μάλιστα ειδικά για τον πληθωρισμό τροφίμων η ΕΚΤ στο βασικό της σενάριο, προβλέπει αύξηση του από τα τέλη του 2026 καθώς οι πιέσεις κόστους από την απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας θα επηρεάσουν τις τιμές καταναλωτή. Μείωση του αναμένεται το 2028!!!



Οι οικονομολόγοι όμως της ΕΚΤ «έφτιαξαν» 2 ακόμη σενάρια στα οποία οι τιμές ενέργειας αυξάνονται περισσότερο και για περισσότερο και οι προβλέψεις που κάνουν είναι …εφιαλτικές. (Στην ανακοίνωση της η ΕΚΤ αναφέρει πάντως ότι το προσωπικό δεν αποδίδει πιθανότητες σε αυτά τα σενάρια).

Δυσμενές σενάριο

Προϋποθέτει μια πολύ πιο απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας και συγκεκριμένα $119 δολάρια τιμή κορύφωσης για το πετρέλαιο και €87 για το φυσικό αέριο το τρίμηνο που διανύουμε.



Στο σενάριο αυτό, ο πληθωρισμός φέτος εκτοξεύεται στο 3,5% (0,9 μονάδες πάνω από το βασικό σενάριο) και το ΑΕΠ υποχωρεί στο 0,6%, στο μισό δηλαδή από τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου.

Δριμύ σενάριο

Εδώ οι οικονομολόγοι παίρνουν ως βάση υπόθεσης ένα ακόμη πιο ισχυρό αλλά και πιο επίμονο – σε σχέση με το δυσμενές σενάριο – σοκ στις τιμές ενέργειας και ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα.



Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να κορυφωθούν στα $145/βαρέλι και οι τιμές του φυσικού αερίου στα €106/MWh το δεύτερο τρίμηνο του 2026, προτού μειωθούν με πολύ βραδύτερο ρυθμό και παραμείνουν σημαντικά πάνω από τις υποθέσεις τόσο του βασικού όσο και του δυσμενούς σεναρίου για το υπόλοιπο του χρονικού ορίζοντα προβολής.



Ο πληθωρισμός «ξεφεύγει» από κάθε έλεγχο στο 4,4% φέτος και η ανάπτυξη επιβραδύνει ακόμη περισσότερο μόλις στο 0,4%.



Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης έχουν γίνει κοινωνοί των σεναρίων αυτών που διαμορφώνουν και το πλαίσιο στο οποίο καλούνται να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την ενίσχυση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μ. Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

