Κατά την περίοδο 22 έως 26 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.265.245.614,94 ευρώ σε 2.576.449 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025.

Από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.



2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

