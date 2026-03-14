Πιερρακάκης: Παρά το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, η οικονομία βελτιώνεται

«Η οικονομία διαρκώς βελτιώνει τις επιδόσεις της, παρά το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Κάθε χρόνο έχουμε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για να μπορούμε να στηρίζουμε τους πολίτες όταν και όπου χρειαστεί - και τα αντανακλαστικά μας νομίζω τα δείχνουμε», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέα Δημοκρατίας στη Λάρισα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας ενώ προχώρησε στη σύνδεση της οικονομικής ισχύος της χώρας μας με τον διεθνή της ρόλο. Μεταξύ άλλων, ο κ. Πιερρακάκης, υπογράμμισε ότι «η δυνατή οικονομία και η δυνατή Ελλάδα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους». Όπως σημείωσε, κατά τις πρόσφατες συνεδριάσεις του Eurogroup επισημάνθηκε ότι οι κρίσεις αποτελούν ταυτόχρονα οικονομική και διπλωματική δοκιμασία για τα κράτη-μέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αποστολή βοήθειας της Ελλάδας προς την Κύπρο, τονίζοντας ότι η χώρα ήταν η πρώτη που προχώρησε σε σχετική πρωτοβουλία, γεγονός που -όπως είπε- ακολούθησαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης συνδέεται τόσο με τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της χώρας όσο και με την ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων σε κρίσιμες στιγμές.

Αναφερόμενος στα στοιχεία για την πορεία της ανεργίας στη Θεσσαλία, είπε ότι το ποσοστό διαμορφώνεται σήμερα στο 6,2%, ενώ -όπως υποστήριξε- κατά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν περίπου τριπλάσιο. Παράλληλα αναγνώρισε ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής λόγω του σωρευτικού πληθωρισμού, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ακρίβεια αποτέλεσε βασική πρόκληση για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι ελήφθησαν αποφάσεις για τη δημιουργία «αναχώματος» απέναντι στις αυξήσεις των τιμών.

«Κανείς δεν παραγνωρίζει τα προβλήματα, αλλά είναι δεδομένο ότι ταυτόχρονα κάνουμε μία σειρά από ενέργειες σε κάθε κρίση που έχει προκύψει, ώστε από τη μία να βελτιώνουμε διαρκώς την κατάσταση, να έχουμε περάσει σε ανάπτυξη διπλάσια από την ευρωπαϊκή, να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Η ανεργία να αποκλιμακώνεται διαρκώς», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις φορολογικές παρεμβάσεις και τα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι υλοποιήθηκε η μεγαλύτερη μείωση φόρων της μεταπολιτευτικής περιόδου, με παρεμβάσεις που -όπως είπε- βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Όπως ανέφερε, σε 12.790 οικισμούς οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να δουν μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% στα επόμενα εκκαθαριστικά. Παράλληλα, έκανε λόγο για κατάργηση άμεσων φορολογικών επιβαρύνσεων για νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας και για σημαντικές μειώσεις φόρων στις επιχειρήσεις, με στόχο - την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Επισήμανε ακόμη ότι περίπου 950.000 νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν επιστροφή ενοικίου, ενώ περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι θα δουν μόνιμη ετήσια ενίσχυση ύψους 250 ευρώ στους λογαριασμούς τους.

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στην κατάργηση χρεώσεων για αναλήψεις από ΑΤΜ και στην επιβολή ανώτατου ορίου για τις χρεώσεις που επιβάλλουν τρίτοι πάροχοι, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

