«Ισχυρή δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, δυνατή Νέα Δημοκρατία, αυτό το τρίπτυχο θα μας οδηγήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο δεύτερο πάνελ του προσυνεδρίου του κόμματος που θα διεξάγεται στη Λάρισα.

«Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις επενδύσεις που κάνουμε στην άμυνά μας και να προβάλουμε αυτήν την ισχυρή αποτρεπτική εικόνα της πατρίδας μας αν τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαιναν καλά. Η γέφυρα μεταξύ της δυνατής οικονομίας και της δυνατής και ασφαλούς και ισχυρής Ελλάδος αντανακλάται σήμερα παρά ποτέ στην εικόνα των ελληνικών φρεγατών που βρίσκονται στην Κύπρο, των F-16 των αναβαθμισμένων που βρίσκονται στην Κύπρο, των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που προστατεύουν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο», πρόσθεσε.

Δείτε τις εργασίες του προσυνεδρίου:

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα από εκεί που ήταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης σήμερα μπορούμε να λέμε ότι ο πρόεδρος του Eurogroup είναι Έλληνας.

«Στην Ελλάδα πια σκεφτόμαστε όχι με όρους παρόντος αλλά με όρους μέλλοντος και η νέα γενιά απευθύνεται σε μία παγκόσμια αγορά και προσελκύει ανθρώπους πίσω», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την οικονομία με όρους παρόντος αλλά με όρους μέλλοντος και υποστήριξε πως «σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που έχει συγκροτημένο σχέδιο για τη χώρα για τις επόμενες δεκαετίες».

Στην αρχή της τοποθέτησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι βρέθηκε για ακόμα μια φορά στη Λάρισα στο 3ο Προσυνέδριο του κόμματος, ευχαριστώντας «για την εντυπωσιακή συμμετοχή στο δρόμο για το 16ο Συνέδριό μας».

Παράλληλα επιβεβαίωσε τη στήριξή του και την αγάπη του στις κομματικές οργανώσεις, στα μέλη, στους αγωνιστές, στην «καρδιά της Νέας Δημοκρατίας», όπως τους χαρακτήρισε που «πάντα δίνει το παρόν και μας στηρίζει στις καλές και στις δύσκολες στιγμές».

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την «ξεχωριστή σημασία που έχει το γεγονός ότι επιλέγουμε να μιλήσουμε για τη δυνατή οικονομία και τη δυνατή Ελλάδα εδώ στη Θεσσαλία, μία περιφέρεια, η οποία έχει δοκιμαστεί από μεγάλες φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, έχει όμως τόσα πολλά συμπυκνωμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει πραγματικά τη δυνατότητα τα επόμενα χρόνια όχι απλά να κάνει άλματα, αλλά να απογειωθεί».

Αναφερόμενος στη Θεσσαλία τόνισε ότι η «ανεργία είναι κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Στη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή είναι μια γεωγραφική περιφέρεια, η οποία εκτός από τον πρωτογενή τομέα, έχει ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική παραγωγική μεταποιητική βάση, είναι μια περιφέρεια η οποία βρίσκεται ψηλά στην κατάταξη παροχής υπηρεσιών, είναι μια περιφέρεια η οποία μπορεί να μετατραπεί σε σημαντικότερο διαμετακομιστικό κέντρο logistics. Εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της θέση και είναι και μια περιφέρεια, η οποία μέχρι και στον τομέα του τουρισμού μπορεί να ανοίξει τα φτερά της και να κάνει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία έχει ήδη κάνει».

Πηγή: skai.gr

