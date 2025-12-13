«Η ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup αποτελεί μεγάλη τιμή, αλλά κυρίως μεγάλη ευθύνη», επισημαίνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σημειώνει ότι «οι αποφάσεις του Eurogroup πρέπει να έχουν άμεσο αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών».

Άρθρο του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη

«Η ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup αποτελεί μεγάλη τιμή, αλλά κυρίως μεγάλη ευθύνη. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη δοκιμάζεται, το κοινό μας στοίχημα είναι περισσότερη οικονομική ασφάλεια, ισχυρότερη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και στρατηγική αυτονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα.

Για την Ελλάδα, η σημερινή ημέρα έχει και έναν βαθύ συμβολισμό. Δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της κρίσης χρέους, το κύμα της αμφισβήτησης και της δυσπιστίας, η χώρα μας εδραιώνεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Με δημοσιονομική αξιοπιστία, σταθερή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και με την εμπιστοσύνη των εταίρων και των αγορών αποκατεστημένη. Πρόκειται για μια συλλογική δικαίωση των θυσιών του ελληνικού λαού και μιας πορείας που απέδειξε ότι οι κοινωνίες μπορούν, μέσα από δύσκολες επιλογές, να σταθούν ξανά όρθιες.

Η Προεδρία του Eurogroup δεν είναι τίτλος κύρους. Είναι εργαλείο άσκησης πολιτικής. Θα εργαστούμε ώστε οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο και πρακτικό αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ουσιαστική πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, στήριξη της νέας γενιάς και μια Ευρώπη που εμπνέει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία.

Η Ελλάδα επέστρεψε. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των λύσεων για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον».





