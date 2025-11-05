«Αυξανόμενα φιλικότερη προς τις επενδύσεις» είναι η Ελλάδα σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, που συμμετείχε στη σχετική συζήτηση με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργάνωσε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το economix.gr, για 5η συνεχόμενη χρονιά, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα: «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα».

Με κεντρικό θέμα «Είναι η Ελλάδα μια χώρα πραγματικά φιλική για επενδύσεις;» και συντονιστή τον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά, οι τρεις εξέχοντες ομιλητές συζήτησαν για το σημείο που βρίσκεται η χώρα αλλά και για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να γίνουν.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος συμφώνησε ότι«η Ελλάδα είναι σήμερα πιο φιλική προς τις επενδύσεις σε σχέση με το παρελθόν» προσθέτοντας ότι «δεν είναι όλες οι επενδύσεις ίδιες» και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό να προτείνει τρεις βασικούς άξονες για μεγαλύτερη βελτίωση.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα είναι φιλικότερη για επενδύσεις - Ψάχνουμε εταίρους για τα assets του Υπερταμείου

«Η Ελλάδα είναι αυξανόμενα φιλικότερη προς τις επενδύσεις, αλλά πρέπει συνεχώς να βελτιωνόμαστε», διαμήνυσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος διαπίστωσε ότι στο εξωτερικό «υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση ότι η Ελλάδα έχει μια δυναμική». «Αυτό το πετύχαμε», πρόσθεσε, «με την εξασφάλιση της πολιτικής και της δημοσιονομικής σταθερότητας», ενώ ειδική αναφορά έκανε στο «μέρισμα του προφανούς» δηλαδή σε όλα αυτά τα πράγματα που επί σειρά ετών δεν κάναμε και πλέον αρχίζουμε να κάνουμε.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Πιερρακάκης έστρεψε τη συζήτηση σε δύο βασικά keystudies: α) τον λόγο επενδύσεις προς ΑΕΠ και β) τον λόγο εξαγωγές προς ΑΕΠ. Όσον αφορά το πρώτο, εξήγησε ότι από το 11% το 2019 πλέον βρισκόμαστε στο 18%, ενώ όσον αφορά το δεύτερο, συμπλήρωσε ότι από το 28% έχουμε φθάσει στο 42%. «Είμαστε εκεί που θέλουμε; Όχι, αλλά είμαστε σε μια θετική κατεύθυνση», υποστήριξε, προτού επαναλάβει ότι «έχει καλυφθεί ένα μεγάλο κομμάτι της διαδρομής». Ωστόσο, συνέχισε, πρέπει να γίνουν κι άλλες μεταρρυθμίσεις.

Ερωτηθείς από τον συντονιστή της συζήτησης, δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά, σε ποιους τομείς πρέπει να εστιάζουν οι νέες επενδύσεις -πέραν των παραδοσιακών πεδίων- ο Υπουργός παρέπεμψε στο παράδειγμα των data centers και της Microsoft, ενώ ξεχωριστή μνεία έκανε για τα assets, τα οποία ανήκουν στο Υπερταμείο.

«Ψάχνουμε στρατηγικούς επενδυτές, θέλουμε να βρούμε εταίρους», ξεκαθάρισε, αναφέροντας ότι η Νο.1 συζήτηση στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή είναι οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις, τις οποίες «δεν πρέπει να τις φοβόμαστε». Όπως εξήγησε, έχουμε την πρόταση της Unicredit για την Alpha Bank, της Euronext για την ΕΧΑΕ και της Credit Bank για την HSBC Μάλτας. «Θέλουμε πολλά τέτοια για να φθάσουμε στο επίπεδο που μας αξίζει, ειδικά τώρα που το Ταμείο Ανάκαμψης φθάνει προς το τέλος», επισήμανε.

Μάλιστα, έκανε λόγο για πάρα πολλές ευκαιρίες, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πράγματα επιτεύξιμα, τα οποία αφορούν σε στρατηγικές επενδύσεις και διεθνείς συνεργασίες -ακόμη και σε οργανισμούς του δημοσίου. «Μπορούμε όλα αυτά να τα μετουσιώσουμε σε πράξη μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «είναι όλα θέμα θέλησης και ταχύτητας».

«Ο χώρος της ενέργειας δίνει ευκαιρίες για επενδύσεις», έσπευσε να συμπληρώσει, επισημαίνοντας ότι πρέπει «να αδράξουμε την ευκαιρία και να κινηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ανοιχτό μυαλό».

Παίρνοντας μέρος στη συζήτηση περί γραφειοκρατίας, αν και αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά, θυμήθηκε ένα περιστατικό από τα χρόνια που βρισκόταν στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αφορούσε την απλούστευση της γραφειοκρατίας όταν γεννιέται ένα παιδί. Το νέο σύστημα, όπως εξιστόρησε, σταμάτησε να λειτουργεί, επειδή ο ληξίαρχος στον μεγαλύτερο δήμο της χώρας δεν δεχόταν να πατήσει το κουμπί, καθώς διαφωνούσε με τον νόμο. «Τον πήρα προσωπικά τηλέφωνο και θυμήθηκα τα γαλλικά μου» σχολίασε.

«Πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν […] Πρέπει να απλουστεύσουμε όσα περισσότερα μπορούμε […] Πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα», συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος, ενώ, τέλος, παρέπεμψε στο παράδειγμα της Αργεντινής, όπου ο αρμόδιος υπουργός για τις μεταρρυθμίσεις έχει «πάρει όλες τις νομολογίες και προχωρά σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις», κάτι το οποίο πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και στην Ευρώπη, όπως σχολίασε.

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Ο τουρισμός δεν αρκεί – Πρέπει να ξαναχτίσουμε εργοστάσια

«Η Ελλάδα είναι σήμερα πιο φιλική προς τις επενδύσεις σε σχέση με το παρελθόν, ωστόσο δεν είναι όλες οι επενδύσεις ίδιες, τόνισε από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, προσθέτοντας πως κάθε κατηγορία επενδύσεων έχει διαφορετικό πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα στην οικονομία.

Ένα από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το πρόβλημα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, καθώς το εμπορικό έλλειμμα διευρύνεται. «Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι θετικές, ωστόσο δεν αρκούν από μόνες τους για να αυξήσουν το ΑΕΠ – απαιτούνται επενδύσεις στην παραγωγή, τομέας στον οποίο η Ελλάδα δεν τα πηγαίνει ακόμη καλά», είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

Κατά τον πρόεδρο του ΣΕΒ, η ενίσχυση του εργατικού δυναμικού μπορεί να επιτευχθεί με την επιστροφή Ελλήνων του εξωτερικού, την εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και μέσω της εισροής μεταναστών. «Πρέπει να κυνηγήσουμε παραγωγικές επενδύσεις, να στήσουμε εργοστάσια, να στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και να εκπαιδεύσουμε τις τοπικές κοινωνίες ώστε να βγει μπροστά η παραγωγή. Ο τουρισμός από μόνος του δεν αρκεί», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδυτών στη χώρα, ο κ. Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στην ανάγκη ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασμού, στην ταχύτερη απονομή Δικαιοσύνης και κυρίως στην παροχή φορολογικών κινήτρων. «Το αν είμαστε ελκυστικοί για επενδύσεις συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των άλλων χωρών», σχολίασε.

Αναφερόμενος στη «δυστοκία» που μπορεί να προκαλεί στην υλοποίηση μίας επένδυσης η γραφειοκρατία, ο πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε ότι Ελλάδα δεν είναι ακόμη τόσο ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις σε σχέση με τη γειτονική Τουρκία και τη Βουλγαρία, αν και αυτές οι χώρες βασίζονται σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως είναι το χαμηλό εργατικό κόστος, που δεν πρέπει να διαιωνιστούν. «Πρέπει να παράγουμε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, αν θέλουμε να εκσυγχρονιστούμε», υπογράμμισε ο ίδιος.

Σε επίπεδο γραφειοκρατία και Δικαιοσύνης, η Βουλγαρία κινείται ταχύτερα στην απονομή δικαιοσύνης, ενώ η Ρουμανία διατηρεί φιλικότερο προς τις επενδύσεις περιβάλλον σε σύγκριση με την Ελλάδα, όπως εξήγησε.

Για τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, κάθε πρόβλημα κρύβει και μία ευκαιρία για κάθε επιχειρηματία. Ως παράδειγμα των δυνατοτήτων που δημιουργούν οι γεωστρατηγικές αλλαγές έφερε την αύξηση των εξαγωγών ελληνικών τροφίμων προς τις ΗΠΑ, εξαιτίας των κλειστών συνόρων με τον Καναδά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αμυντική βιομηχανία, όπου όπως τονίστηκε από τον κ. Θεοδωρόπουλο υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες, αλλά απαιτείται καλή προετοιμασία από πλευράς των ελληνικών επιχειρήσεων για να τις εκμεταλλευτούν. Τέλος, ταύτισε την κακοδιαχείριση της ΕΑΒ με την απώλεια μιας μεγάλης ευκαιρίας για τη χώρα. «Αν η ΕΑΒ είχε ιδιωτικοποιηθεί, θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ελληνική αμυντική βιομηχανία», κατέληξε.

Γιώργος Στασινός: Ψηφιοποιημένες διαδικασίες, απονομή δικαιοσύνης σε εύλογο χρονικό διάστημα και δυνατότητα για outsourcing σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες του δημοσίου

Τρεις είναι οι βασικοί άξονες προκειμένου η χώρα μας να καταστεί φιλικότερη για τις επενδύσεις, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό: Ψηφιοποιημένες διαδικασίες, απονομή δικαιοσύνης σε εύλογο χρονικό διάστημα και δυνατότητα για outsourcing σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες του δημοσίου.

Αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει για έναν επενδυτή είναι η ύπαρξη ενός «backoffice», δηλαδή να ξέρει ότι δεν κινδυνεύει από τις αλλαγές στη νομοθεσία, ότι οι άδειες που απαιτούνται θα βγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, και θα μπορέσει τελικά άμεσα να επενδύσει. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο για την ανάγκη προώθησης ηλεκτρονικών διαδικασιών, προκειμένου να φύγουμε από το χαρτί και να καταστούν αδιάβλητες.

Ο κ. Στασινός μιλώντας για το νομοθετικό πλαίσιο, έδωσε ως παράδειγμα την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για τη δόμηση, η οποία δημιούργησε μία ανασφάλεια σε σχέση με την προώθηση των επενδύσεων. Επανέλαβε δε, ότι είναι ανάγκη η σύνταξη ενός απλού ΝΟΚ «10 σελίδων», που να μπορεί να διευκολύνει και το ΣτΕ, να προσδιοριστούν οι χρήσεις γης, αλλά και τα Χωροταξικά Σχέδια ανά την επικράτεια.

Σύμφωνα με τον κ. Στασινό «απαιτείται πυγμή από το κράτος, με αντικειμενικές διαδικασίες, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να αντιμετωπιστούν διαχρονικές παθογένειες». Εκτίμησε, μάλιστα, ότι σε δύο χρόνια θα δίνεται η δυνατότητα να βγάζει ένας επενδυτής άδεια εξ΄ αποστάσεως μέσω του e-Άδειες.

Ο κ. Στασινός αναφέρθηκε στην ακραία διάβρωση των ακτών και έκανε γνωστό ότι στο ΤΕΕ υπάρχει ήδη έτοιμο νομοσχέδιο προκειμένου να γίνουν έργα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Τέλος, όπως είπε, το ΤΕΕ προωθεί έργα του RRF αξίας ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ψηφιακές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του συνεδρίου Green Deal Greece 2025 στο youtube:https://www.youtube.com/watch?v=wvyeo88HUys

Το συνέδριο στηρίζουν ως Platinum Χορηγοί οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΜΕΤΚΑ.

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

