Κατρακυλούν οι μετοχές των εταιρειών τσιπ - Εξαϋλώθηκαν 500 δισ. δολάρια

Η παγκόσμια πτώση (selloff) των μετοχών των εταιρειών τσιπ επιταχύνθηκε λόγω των ανησυχιών για τις υψηλές αποτιμήσεις ορισμένων από τους μεγαλύτερους νικητές της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι Samsung Electronics και SK Hynix παρέσυραν τον δείκτη της Νότιας Κορέας Kospi σε πτώση κατά 6,2% την Τετάρτη, πριν ανακτήσει μεγάλο μέρος των απωλειών του. Η ιαπωνική Advantest διολίσθησε κατά 10%, ενώ η μεγαλύτερη μετοχή της Ασίας, η Taiwan Semiconductor Manufacturing έπεσε πάνω από 3%. Όλες αυτές οι εταιρείες είναι προμηθευτές της Nvidia.

Οι βουτιά αυτή των μετοχών έσβησε περίπου 500 δισ. δολάρια από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του δείκτη Philadelphia Semiconductor Index την Τρίτη και του δείκτη Bloomberg που παρακολουθεί τις μετοχές των ασιατικών εταιρειών παραγωγής τσίπ την Τετάρτη.

Το διεθνές selloff αναδεικνύει την έντονη ανησυχία για την άνοδο των μετοχών των εταιρειών τσιπ που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, μετά την επίτευξη επιδόσεων ρεκόρ. Οι κατασκευαστές τσιπ έχουν προσθέσει τρισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίησή τους, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν στην εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης. Η πτώση των μετοχών σηματοδοτεί την αυξανόμενη ανησυχία για το κέρδος του τομέα και τις εξαιρετικά υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών, ιδιαίτερα εάν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

«Δεν θα έλεγα να αγοράσετε τώρα που οι τιμές είναι χαμηλές - μεγάλο μέρος της ανάκαμψης δεν οφειλόταν σε θεμελιώδεις παράγοντες, οπότε δεν έχει νόημα να πούμε ότι τώρα είναι καλή στιγμή για αγορές», δήλωσε ο Chauwei Yak, διευθύνων σύμβουλος του hedge fund GAO Capital στη Σιγκαπούρη. «Αλλά αν μερικές από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας πέσουν 15%, 20%, τότε ίσως μπορούμε να το σκεφτούμε».

Η προειδοποίηση των επικεφαλής της Wall Street για διόρθωση έχει επηρεάσει αρνητικά τον τομέα αυτή την εβδομάδα, παράλληλα με τις μειωμένες προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και την παρατεταμένο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο διαχειριστής hedge fund Michael Burry συνέβαλε στην πτώση των τιμών με την αποκάλυψη των αρνητικών στοιχημάτων του για τις εταιρείες Palantir Technologies και Nvidia.

Η Palantir συνέβαλε στη χθεσινή βουτιά της Wall Street με προοπτικές που δεν εντυπωσίασαν τους επενδυτές. Μια παρόμοια αντίδραση στα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Advanced Micro Devices μετά το κλείσιμο της αγοράς ενίσχυσε τον αντίκτυπο στη σημειρνή ασιατική χρηματιστηριακή συνεδρίαση της Τετάρτης.

Κάποιοι αναλυτές στο μεταξύ θεωρούν το selloff ως κάτι θετικό, καθώς επιτρέπει την εκτόνωση της υπερβολικής ανόδου και καθιστά τις μετοχές λίγο φθηνότερες. Με παγκόσμιους κολοσσούς όπως η Amazon.com και η Meta Platforms να επενδύουν όλο και περισσότερα χρήματα στην τεχνητή νοημοσύνη, οι κατασκευαστές τσιπ και άλλες τεχνολογικές εταιρείες αναμένεται να αποκομίσουν περαιτέρω οφέλη στα αποτελέσματά τους και στις τιμές των μετοχών τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.