Για στασιμοπληθωριστικό σοκ από την κρίση στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο επίτροπος Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Βάλντις Ντομπρόβσκις, από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου συμμετείχε σε πάνελ με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο επίτροπος είπε ότι σύμφωνα με ένα σενάριο θα υπάρξει δυσμενής επίπτωση στην ευρωπαϊκή οικονομία, ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσει η κρίση και πόσο έντονο θα είναι το σοκ, από 0,2 έως 0,6 μονάδες, ενώ με βάση άλλο σενάριο θα είναι πάνω από 1 μονάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδιάζεται στην Ευρώπη η απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ υπάρχει κίνδυνος για τα καύσιμα στα αεροσκάφη, δεδομένου ότι στην Ευρώπη παράγεται το 70% και το 30% είναι από εισαγωγές.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν είναι η ώρα για τη ρήτρα διαφυγής, καθώς δεν είμαστε στο σενάριο σοβαρής οικονομικής ύφεσης. Οπότε, το μήνυμα πρέπει να είναι προσωρινό και στοχευμένο, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς σε χρέος και έλλειμμα. Ο δημοσιονομικός χώρος, είπε χαρακτηριστικά, είναι περιορισμένος και για αυτό πρέπει τα δημοσιονομικά μέτρα να είναι προσωρινά και στοχευμένα. Έθεσε δε, δύο κύριες προτεραιότητες, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι η στιγμή για χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Πιερρακάκης: Δεν σκοπεύουμε να ανακοινώσουμε άλλο πακέτο μέτρων αυτήν τη στιγμή

Από την πλευρά του ο κ. Πιερρακάκης, έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, καθώς εκτός από τη μείωση στα καύσιμα υπάρχει και ο αντίκτυπος στα περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή, με τα 30 από τα περίπου 80 συνολικά να έχουν επηρεαστεί. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Ευρώπη είναι πιο σταθερή και ανθεκτική από το 2022 και πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Χρειάζεται, είπε, μια συντονισμένη προσπάθεια από δημοσιονομικής πλευράς, αλλά όχι σε αντίθεση με τη νομισματική πολιτική. Τα μέτρα, ανέφερε, πρέπει να είναι προσωρινά και στοχευμένα, ενώ χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη επένδυση στα δίκτυα και στις διασυνδέσεις. Προσθέτοντας, ότι οι προκλήσεις είναι ακόμα μπροστά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, πρέπει να γνωρίζουμε τι λειτούργησε το 2022 και τι όχι, και ανάλογα να πράξουμε. Δήλωσε ότι πρέπει να σχεδιάσουμε την αμυντική ικανότητα και να αναπτύξουμε την ενιαία αγορά. Και επανέλαβε για την ανάγκη της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, που θα περιλαμβάνει και τις τράπεζες. Όπως είπε, προτιμώ για την Ευρώπη τη λέξη «κυριαρχία» από τη λέξη «αυτονομία». Και χρησιμοποίησε μια ρήση του Φρανκ Σινάτρα, ότι «αν μπορείς να τα καταφέρεις εκεί, μπορείς να το κάνεις οπουδήποτε».

Ερωτηθείς για πρόσθετα μέτρα στήριξης στην Ελλάδα, απάντησε ότι ανακοινώθηκε πριν από δύο ημέρες ένα πακέτο που στοχεύει στους πιο ευάλωτους και σε αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια, και «δεν σκοπεύουμε να ανακοινώσουμε άλλο πακέτο μέτρων αυτήν τη στιγμή». Και αναφέρθηκε στην κατάσταση στην ελληνική οικονομία, με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους.

Πηγή: skai.gr

