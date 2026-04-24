Αύξηση 9,8% σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το δ' τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 38,77 δισ. ευρώ σε 42,56 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 5,3%, από 41,7 δισ. ευρώ σε 43,9 δισ. ευρώ. Ενώ, το ποσοστό αποταμίευσης που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -3,2% το δ' τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -7,6% το δ' τρίμηνο του 2024.

Αυτό προκύπτει από τους τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα επίσης με τους οποίους:

Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 5,12 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 24,8% σε σύγκριση με 25,4% το δ' τρίμηνο του 2024.

Παράλληλα, καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 5,74 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 6,63 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το δ' τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,62 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,26 δισ. ευρώ.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 0,54 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2024 που η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 1,05 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα, το δ' τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 1,81 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,47 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 3,93 δισ. ευρώ από την αλλοδαπή. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 5,16 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.