Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει την Ουκρανία να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από τρία χρόνια.

Το αργό Brent (συμβόλαιο Δεκεμβρίου) υποχωρεί 2,18% στα 62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI (συμβόλαιο Δεκεμβρίου) σημειώνει πτώση 2,495 στα 57,53 δολάρια

Εν τω μεταξύ, οι αμερικανικές κυρώσεις για τις συναλλαγές με τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil τίθενται σε ισχύ σήμερα, Παρασκευή, ενώ η Lukoil έχει προθεσμία μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου για να πουλήσει το διεθνές χαρτοφυλάκιό της.

Η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αντανακλούσε την αύξηση της διύλισης ως απάντηση στα ισχυρά περιθώρια κέρδους και τη ζήτηση για εξαγωγές αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 3,4 εκατομμύρια βαρέλια σε 424,2 εκατομμύρια την εβδομάδα που έληξε στις 14 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ, έναντι μείωσης 603.000 βαρελιών που προέβλεπαν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ωστόσο, οι αναλυτές σημείωσαν επίσης ότι τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων στις ΗΠΑ αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε περισσότερο από ένα μήνα, υποδηλώνοντας επιβράδυνση της κατανάλωσης.

Aντίθετα, οι τιμές του ευρωπαϊκού δείκτη αναφοράς για το φυσικό αέριο, TTF, υποχωρούν 0,95%, στα 30,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

