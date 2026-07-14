Πετρέλαιο: Άλμα σε υψηλό τεσσάρων εβδομάδων λόγω Ιράν – Το Brent αγγίζει τα 85 δολάρια

Σε υψηλό τεσσάρων εβδομάδων εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τρίτη 14/7, καθώς η στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επανέφερε στο προσκήνιο τον μεγαλύτερο φόβο των ενεργειακών αγορών: μια σοβαρή διαταραχή στη ναυσιπλοΐα των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας θαλάσσιας διακίνησης αργού πετρελαίου.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, έφθασε έως τα 85,20 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 3%, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε πάνω από τα 80 δολάρια, επεκτείνοντας το ανοδικό ράλι που ξεκίνησε από τη Δευτέρα.

Η αγορά «τιμολογεί» πλέον τον αυξημένο ενεργειακό κίνδυνο, καθώς η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διαμόρφωσης των διεθνών τιμών ενέργειας.

Γιατί το Ορμούζ αποτελεί το «κλειδί» της παγκόσμιας αγοράς

Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα στον κόσμο. Από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό εξάγεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, καθώς και τεράστιες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ και το Κουβέιτ.

Κάθε ένδειξη ότι η ναυσιπλοΐα μπορεί να περιοριστεί προκαλεί έντονες αναταράξεις στις αγορές, καθώς ακόμη και μια προσωρινή διακοπή θα μπορούσε να αφαιρέσει εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από την παγκόσμια προσφορά.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, δεν απαιτείται πλήρες κλείσιμο των Στενών για να αυξηθούν οι τιμές. Αρκεί η αύξηση του ασφαλιστικού κόστους των δεξαμενόπλοιων, οι καθυστερήσεις στις μεταφορές ή οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων ώστε να δημιουργηθεί σημαντικό «ασφάλιστρο κινδύνου» στις τιμές του πετρελαίου.

Οι στρατιωτικές εξελίξεις που ανησυχούν τις αγορές

Η άνοδος των τιμών συνδέεται άμεσα με τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων, η επαναφορά αυστηρών μέτρων ελέγχου στη θαλάσσια κυκλοφορία και οι επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων στην περιοχή έχουν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο για τις ενεργειακές μεταφορές.

Παράλληλα, οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία εντείνουν το κλίμα αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς ναυτιλίας, η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων στα Στενά έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών, γεγονός που ενισχύει τους φόβους για πιθανές ελλείψεις εάν η κρίση παραταθεί.

Οι αναλυτές βλέπουν αυξημένη μεταβλητότητα

Διεθνείς επενδυτικοί οίκοι επισημαίνουν ότι οι αγορές ενσωματώνουν πλέον ισχυρό γεωπολιτικό premium στις τιμές του πετρελαίου.

Εφόσον συνεχιστούν οι συγκρούσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ ή υπάρξει περαιτέρω μείωση της ναυτιλιακής δραστηριότητας, δεν αποκλείεται το Brent να κινηθεί υψηλότερα τις επόμενες ημέρες. Αντίθετα, μια αποκλιμάκωση ή η διατήρηση της ομαλής ροής των εξαγωγών θα μπορούσε να περιορίσει μέρος της ανόδου.

Οι αγορές παρακολουθούν επίσης τα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα αργού πετρελαίου, τα οποία εκτιμάται ότι έχουν μειωθεί, εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία

Η άνοδος του πετρελαίου προκαλεί ανησυχία πολύ πέρα από τον ενεργειακό κλάδο. Υψηλότερες τιμές καυσίμων μεταφράζονται σε αυξημένο κόστος μεταφορών, παραγωγής και ηλεκτρικής ενέργειας, τροφοδοτώντας εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις στις μεγάλες οικονομίες.

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας κινήθηκαν πτωτικά, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση θα επιβραδύνει την παγκόσμια ανάπτυξη και θα δυσκολέψει τις κεντρικές τράπεζες στη διαχείριση του πληθωρισμού.

Παράλληλα, αρκετοί αναλυτές υπενθυμίζουν ότι η αγορά πετρελαίου παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις γεωπολιτικές εξελίξεις και ότι κάθε νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει απότομες διακυμάνσεις στις τιμές μέσα σε λίγες ώρες.



Πηγή: skai.gr

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