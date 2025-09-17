Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η υποχρέωση επανυποβολής δήλωσης τιμής στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων παρατείνεται στις τριάντα (30) ημέρες, στις περιπτώσεις που η τιμή παραμένει αμετάβλητη -αντί της υποχρέωσης για εβδομαδιαία δήλωση που ίσχυε έως σήμερα.
Ανταποκρινόμενος στο αίτημα της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας (ΟΒΕ), ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προχωρά σε τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του 2022 (Υ.Α. 106242/07.11.2022), απλοποιώντας τη διαδικασία δήλωσης τιμών υγρών και αερίων καυσίμων.
Η ρύθμιση έρχεται να δώσει λύση σε ένα δίκαιο αίτημα του κλάδου, με στόχο την αποφυγή της περιττής γραφειοκρατικής επιβάρυνσης για τους επαγγελματίες του χώρου.
