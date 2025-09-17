Eurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο - Στο 2,4% στην ΕΕ

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,0% τον Αύγουστο του 2025, αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός ήταν στο 2,2%. Παράλληλα, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στο 2,4% τον Αύγουστο, αμετάβλητα σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός ήταν στο 2,4%.

Όσον αφορά την Ελλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 3,1%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,0%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,6%) ενώ τα υψηλότερα ποσοστά στη Ρουμανία (8,5%), την Εσθονία (6,2%) και την Κροατία (4,6%). Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε εννέα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δεκατέσσερα.

Η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης τον Αύγουστο του 2025 προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,44%), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,62%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,18%) και την ενέργεια (-0,19%.

