Η Ελλάδα καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να ολοκληρώσει έως το τέλος του έτους τη σύναψη σύμβασης με την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron και την ελληνική εταιρεία της Helleniq Energy για την εξερεύνηση ενεργειακών πόρων στα ανοικτά των ακτών της Ελλάδας, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, σημειώνει το Reuters.

Η Chevron και η μεγαλύτερη εταιρεία διύλισης πετρελαίου της Ελλάδας, Helleniq, υπέβαλαν κοινή προσφορά σε ελληνικό διαγωνισμό φέτος για την αναζήτηση φυσικού αερίου σε τέσσερα οικόπεδα βαθέων υδάτων ανοικτά της χερσονήσου της Πελοποννήσου και του νησιού της Κρήτης.

«Συνεργαζόμαστε εντατικά με την αμερικανική εταιρεία και την Helleniq Energy για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και να ολοκληρώσουμε τη σύμβαση έως το 2025», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπαστάυρου στο ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι Action24.

Η Ελλάδα, η οποία παράγει πολύ μικρές ποσότητες πετρελαίου και εξαρτάται από τις μεγάλες εισαγωγές φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την εγχώρια κατανάλωση, έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση φυσικού αερίου και την ενίσχυση του ρόλου της ως διαμετακομιστικής οδού φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Μόλις οριστικοποιηθεί η σύμβαση με τη Chevron, θα πρέπει να εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το κοινοβούλιο της Ελλάδας, προτού η εταιρεία μπορέσει να ξεκινήσει σεισμικές έρευνες το 2026, και θα έχει στη διάθεσή της έως και πέντε χρόνια για να εντοπίσει πιθανά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, δήλωσε ο κ. Παπασταύρου.

Τυχόν δοκιμαστικές γεωτρήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν πριν από την περίοδο 2030-2032, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

