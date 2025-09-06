Alpha Bank και ΕΛΤΑ εγκαινιάζουν ένα νέο μοντέλο χρηματοπιστωτικής ένταξης

Τη στρατηγική συνεργασία της Alpha Bank με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), που αποτελεί «την αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός νέου οικοσυστήματος που συνδυάζει μεταφορές, χρηματοοικονομικά προϊόντα, σύγχρονη τεχνολογία και συστήματα πληρωμών, παρέχοντας ολιστικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας», παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Deputy CEO του Ομίλου Alpha Bank Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης με τον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, στο Growthfund Agora της ΔΕΘ.

«Σήμερα, περίπου 1,1 εκατομμύριο πολίτες δεν έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε τραπεζικό κατάστημα. Με τη συνεργασία Alpha Bank – ΕΛΤΑ δίνουμε απάντηση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της χώρας: τη χρηματοπιστωτική ένταξη. Ο οικείος ρόλος του ταχυδρομείου, ενισχυμένος τώρα με νέα ψηφιακά και χρηματοοικονομικά εργαλεία, κάνει το banking πιο προσιτό, συνδυάζοντας το γνώριμο με το καινοτόμο», είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου αναδεικνύοντας τη σημασία της σύμπραξης Alpha Bank – ΕΛΤΑ για την κάλυψη του χρηματοπιστωτικού κενού.



Πρόσβαση σε καθημερινές τραπεζικές υπηρεσίες για όλους

Η διάθεση βασικών προϊόντων μέσω των σημείων ΕΛΤΑ ξεκινά πιλοτικά τους προσεχείς μήνες, με στόχο τη σταδιακή πανελλαδική κάλυψη. Όπως εξήγησε ο Deputy CEO της Alpha Bank: «Στην πρώτη φάση, οι πολίτες θα μπορούν να ανοίγουν λογαριασμούς και να διεκπεραιώνουν συναλλαγές στη γειτονιά τους, χωρίς μεγάλες μετακινήσεις. Από το 2026 και μετά, θα προστεθούν πιο σύνθετα προϊόντα, όπως έκδοση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, μέσω του τοπικού ταχυδρομείου, και συμμετοχή στο πρόγραμμα Bonus, χρηματοδοτικές λύσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις, τραπεζοασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα, καθώς και διάθεση POS για επαγγελματίες».

Για τα νοικοκυριά, αυτό σημαίνει απλούστερη καθημερινότητα – χρηματικές συναλλαγές, αποταμιεύσεις και αποστολές δεμάτων σε ένα και μόνο σημείο. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συνεργασία δημιουργεί νέες δυνατότητες: «σύνδεση αποστολών με ψηφιακές πληρωμές, πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης και ενοποιημένα εργαλεία για logistics και οικονομική διαχείριση», σημείωσε.

Ένα νέο οικοσύστημα με κοινωνικό αποτύπωμα

Η συνεργασία, όπως είπε ο κ. Παπαγαρυφάλλου, «εδράζεται στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για τη χρηματοπιστωτική ένταξη, όπου οι πολίτες έχουν σύγχρονες υπηρεσίες με την εμπιστοσύνη που καλλιεργείται μέσα από την προσωπική και άμεση εξυπηρέτηση σε τοπικά σημεία». Ωστόσο, δεν εξαντλείται στην ενίσχυση της τραπεζικής παρουσίας στην περιφέρεια, αλλά αποτελεί «την αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός νέου οικοσυστήματος που συνδυάζει μεταφορές, χρηματοοικονομικά προϊόντα, σύγχρονη τεχνολογία και συστήματα πληρωμών, παρέχοντας ολιστικές υπηρεσίες ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας».

Προσέθεσε δε ότι αντίστοιχα μοντέλα έχουν ήδη πετύχει στο εξωτερικό, αναφέροντας την An Post στην Ιρλανδία και την Poste Italiane, σε συνεργασία με τη UniCredit στην Ιταλία, σημειώνοντας πως «αυτές οι εμπειρίες δείχνουν ότι η στρατηγική σύμπραξη τραπεζών και ταχυδρομείων μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική αξία για τους πολίτες και την οικονομία».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά τα καλύτερα στοιχεία και των δύο πλευρών:

Των ΕΛΤΑ: ένα εκτεταμένο δίκτυο σημείων σε όλη τη χώρα, με σχέσεις εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες. Για μεγάλο αριθμό πολιτών, ειδικά σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές, το τοπικό ταχυδρομείο είναι ένα οικείο και αξιόπιστο σημείο εξυπηρέτησης.

Της Alpha Bank: σύγχρονη τραπεζική τεχνογνωσία, ψηφιακές δυνατότητες και ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

«Συνδυάζουμε την κληρονομιά και την εμβέλεια των ΕΛΤΑ αλλά και τη φιλοδοξία της διοίκησής τους να τα αναδείξει σε σημείο αναφοράς για τον κλάδο, με την καινοτομία και το βάθος προϊόντων της Alpha Bank, δημιουργώντας ένα νέο οικοσύστημα που αναβαθμίζει την καθημερινότητα πολιτών και ενισχύει τις τοπικές οικονομίες. Δεν πρόκειται για μια απλή συμφωνία ‘διανομής προϊόντων’, αλλά για μια μακροπρόθεσμη πλατφόρμα ανάπτυξης με κοινωνικό αντίκτυπο», κατέληξε.

Το όραμα των ΕΛΤΑ για μετασχηματισμό

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρης Σκλήκας, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως έναν συνδυασμό «μετασχηματισμού και ταυτόχρονα επαναφοράς στις ρίζες των υπηρεσιών που προσέφεραν ιστορικά τα ταχυδρομεία». Περιέγραψε το εγχείρημα ως μια «Back to the Future» στρατηγική, όπου ο οργανισμός εκσυγχρονίζεται και ταυτόχρονα θεμελιώνει νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Ο κ. Σκλήκας ανέλυσε τους τρεις βασικούς πυλώνες στρατηγικής των ΕΛΤΑ:

1. Η βασική ταχυδρομική υπηρεσία, η οποία παραμένει μεγάλη προτεραιότητα.

2. Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του οργανισμού.

3. Η ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, με αιχμή του δόρατος τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

«Θέλουμε να μιλήσουμε σε ένα κοινό το οποίο είναι σε κάθε γωνιά της χώρας», δήλωσε ο κ. Σκλήκας, τονίζοντας ότι περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες και επιχειρήσεις δεν έχουν σήμερα εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες. Η συνεργασία, όπως εξήγησε, δεν θα προσφέρει απλώς καθημερινές τραπεζικές εργασίες, αλλά και εξατομικευμένα προϊόντα.

Ο κ. Σκλήκας υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης των υπηρεσιών micro-logistics με τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που θα ενισχύσει την περιφερειακή οικονομία. «Η σύνδεση των δύο δημιουργεί κάτι κολοσιαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως αυτό θα επιτρέψει τη δημιουργία πιστοληπτικού προφίλ για πολίτες και επιχειρήσεις που σήμερα βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος, ενισχύοντας την ανάπτυξη και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην περιφέρεια.

Πηγή: skai.gr

