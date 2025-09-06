Τη μετάβαση του Υπερταμείου σε μια νέα εποχή σηματοδοτεί η ίδρυση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ταμείου, Στέφανος Θεοδωρίδης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το Υπερταμείο στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος του νέου φορέα είναι η ενίσχυση των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, όπως οι υποδομές, η τεχνολογία, η πράσινη ενέργεια και η οικονομία της καινοτομίας.

«Η ενιαία παρουσία μας και το κεντρικό μήνυμα εθνικής συμμαχίας ανάπτυξης συμβολίζουν τη νέα φάση λειτουργίας του Υπερταμείου, το οποίο πλέον λειτουργεί ως καταλύτης βιώσιμης ανάπτυξης», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρίδης, παρουσιάζοντας τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της στρατηγικής:

* Αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου και της εθνικής οικονομίας

* Βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων εταιρειών του ομίλου

* Ωρίμανση και δημοπράτηση έργων στρατηγικής σημασίας

* Εξέλιξη του Υπερταμείου σε εθνικό επενδυτικό ταμείο.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρίδη, η οκταετής πορεία του Υπερταμείου έχει ήδη δημιουργήσει ένα ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, με διαφάνεια, σαφείς στόχους και συγκροτημένη στρατηγική ανά θυγατρική.

Η νέα φάση, ωστόσο, φιλοδοξεί να το μετεξελίξει σε έναν σύγχρονο φορέα χρηματοδότησης, ικανό να λειτουργεί ως εθνικό επενδυτικό fund όπως τόνισε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Υπερταμείου στάθηκε σε εμβληματικές πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον ρόλο του στην καινοτομία, όπως το Ταμείο «Φαιστός», το «Φάρος» – το πρώτο εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης και η συμμετοχή στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. «Η τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη ανάπτυξη και οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν τομείς αιχμής όπου η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο», επισήμανε.

Η συμβολή των θυγατρικών οργανισμών, όπως τα ΕΛΤΑ, οι συγκοινωνίες και η ΕΠΑΔ, αποτυπώνεται ήδη στην καθημερινότητα των πολιτών, μέσω αναβαθμισμένων υπηρεσιών και νέων ευκαιριών απασχόλησης σύμφωνα με τον ίδιο.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, όπου έργα όπως το Μετρό, η ανάπλαση της ΔΕΘ και η μετατροπή του στρατοπέδου Γκόνου σε εμπορευματικό κέντρο ενισχύουν το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. «Βεβαίως όλα αυτά για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν με επιτυχία απαιτούν συνεργασία, σύμπλευση, θεσμική συνέχεια και αποτελεσματικότητα. Ένα είδος εθνικής σημασίας για την ανάπτυξη θα λέγαμε του έργου μας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Υπερταμείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.