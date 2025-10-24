Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου.

Όπως ανακοινώθηκε, η συνεργασία αυτή εδραιώνει ένα πλαίσιο συνεννόησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ του Παντείου Πανεπιστημίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον χρηματοπιστωτικό και εποπτικό τομέα. Τα δύο μέρη, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επιστημονικής γνώσης, της ακεραιότητας και της διαφάνειας για τη λειτουργία των αγορών, ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προαγωγή της χρηματοοικονομικής παιδείας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σταθερού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο φορέων, προωθώντας, μεταξύ άλλων:

-την από κοινού ανάπτυξη και διάχυση επιστημονικής γνώσης στους τομείς της χρηματοοικονομικής, της ρύθμισης και εποπτείας αγορών, της εταιρικής διακυβέρνησης, της βιώσιμης χρηματοδότησης και της τεχνολογικής καινοτομίας.

- τη διενέργεια κοινών ερευνητικών έργων και μελετών πολιτικής (policy papers), την ανταλλαγή δεδομένων όπου επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, καθώς και τη δημοσίευση αποτελεσμάτων προς όφελος της επιστήμης και της αγοράς.

- την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και της ενημέρωσης του κοινού με κοινές καμπάνιες, εκδηλώσεις και ανοικτές διαλέξεις.

-τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και δικτύων ανταλλαγής καλών πρακτικών με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, εποπτικών αρχών και φορέων της αγοράς.

- την υποστήριξη της χάραξης τεκμηριωμένης πολιτικής μέσω αξιοποίησης επιστημονικών ευρημάτων και διεθνών προτύπων.

- την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών από μέλη ΔΕΠ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε επιμέρους θέματα που θα συμφωνούνται από κοινού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες δεοντολογίας και τις ρυθμίσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων και εμπιστευτικότητας.

- την υποστήριξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέσω μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, και προγραμμάτων πιστοποίησης.

- τη διασύνδεση με την πράξη μέσω πρακτικής άσκησης/τοποθετήσεων φοιτητών/ριών, συνεργασιών με εποπτευόμενους φορείς και πιλοτικών δράσεων καινοτομίας.

Μέσω των δράσεων αυτών θα ενισχυθεί η αμφίδρομη ροή γνώσης και εμπειρίας ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα και την εποπτική πρακτική.

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ρύθμισης και εποπτείας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, αξιοποιώντας επιστημονικά δεδομένα και διεθνή πρότυπα, με απώτερο σκοπό τη διαφάνεια, την προστασία των επενδυτών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στις αγορές. Παράλληλα, θα ενισχύσει την εξωστρέφεια του Παντείου Πανεπιστημίου, ενθαρρύνοντας την παραγωγή νέας γνώσης και την εφαρμογή της σε πραγματικά πεδία πολιτικής και αγοράς.

Όπως επισήμαναν κατά την τελετή υπογραφής η Πρύτανις του Παντείου Πανεπιστημίου Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, το Μνημόνιο Συνεργασίας σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη σύζευξη της επιστήμης με τη ρύθμιση και την εποπτεία, προάγοντας τις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της κοινωνικής προόδου.

Η συμφωνία αυτή θέτει τα θεμέλια για μια μακροχρόνια συνεργασία με πολλαπλά εκπαιδευτικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, δίκαιου και βιώσιμου χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

