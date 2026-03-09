Χρηματιστήριο: Πτώση 0,94%, στα 394,48 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος εν μέσω αρνητικού κλίματος στις αγορές, στον απόηχο της εκτόξευσης των διεθνών τιμών πετρελαίου. Όμως η αγορά «αναδύθηκε» από τα χαμηλά της ημέρας (2.036 μονάδες -4,04%), περιόρισε σημαντικά τις αρχικές απώλειες, κλείνοντας πάνω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Metlen, της Motor Oil, των ΕΛΠΕ και του ΟΠΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.102,61 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,94%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.036,77 μονάδες (-4,04%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 394,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 59.643.400 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,99%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο έκλεισαν οι μετοχές της Metlen (+3,14%), της Motor Oil (+3,00%), του ΟΠΑΠ (+1,93%), των ΕΛΠΕ (+0,95%) και της Εθνικής (+0,08%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-4,67%), της Viohalco (-4,64%), της Optima Bank (-3,98%), της Κύπρου (-3,67%), του ΟΛΠ (-3,20%), της Σαράντης (-3,20%) και της Titan (-3,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 17.211.624 και 12.809.942 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 61,09 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 59,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 20 μετοχές, 93 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Dimand (+3,25%) και Austriacard (+3,23%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Cenergy (-6,65%) και Μοτοδυναμική (-5,08%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2800 -2,10%

ΚΥΠΡΟΥ:8,4000 -3,67%

METLEN:35,4600 +3,14%

OPTIMA:8,2000 -3,98%

ΤΙΤΑΝ: 45,1000 -3,01%

ALPHA BANK: 3,3510 -2,39%

AEGEAN AIRLINES: 11,4000 -1,55%

VIOHALCO: 13,1600 -4,64%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,7400 -2,15%

ΔΑΑ:10,2900 -0,48%

ΔΕΗ: 17,1500 -0,87%

COCA COLA HBC:51,9000 -0,38%

ΕΛΠΕ: 9,0600 +0,95%

ELVALHALCOR: 3,7800 -4,67%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,9600 +0,08%

ΕΥΔΑΠ: 8,4400 -0,12%

EUROBANK: 3,5190 -1,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2700 -2,03%

MOTOR OIL: 37,8000 +3,00%

JUMBO: 23,1000 -0,60%

ΟΛΠ:36,3000 -3,20%

ΟΠΑΠ: 14,8000 +1,93%

ΟΤΕ: 16,5900 -0,48%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0440 -2,17%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3000 -3,20%

Πηγή: skai.gr

