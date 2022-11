Χριστουγεννιάτικη ένεση ρευστότητας: Πάνω από 900 εκατ. ευρώ ετοιμάζεται να ρίξει η κυβέρνηση στην αγορά Οικονομία 06:16, 08.11.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πότε θα καταβληθούν - Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι