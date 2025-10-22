Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοινώνουν εταιρείες.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 218,16 μονάδων (+0,47%), στις 46.924,74 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 36,87 μονάδων (–0,16%), στις 22.953,66 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,22 μονάδων στις 6.735,35 μονάδες.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.