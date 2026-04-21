Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Οριακή άνοδος 0,04%, στα 183,46 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Συγκρατημένες οι κινήσεις των επενδυτών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κλείνει με οριακή άνοδο, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε ο τζίρος.

Με άνοδο άνοιξαν οι δείκτες στη Wall Street, ενώ συγκρατημένες κινήσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.260,67 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.272,75 μονάδες (+0,58%) και κατώτερη τιμή στις 2.254,83 μονάδες (-0,22%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 183,46 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.222.553 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε αμετάβλητος, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,41%), της Motor Oil (+2,40%), της ΕΥΔΑΠ (+1,94%), των ΕΛΠΕ (+1,87%), της Elvalhalcor (+1,62%) και της Τιτάν (+1,30%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,45%), Jumbo (-1,63%), Metlen (-1,62%) και της Σαράντης (-0,94%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.665.392 και 4.123.508 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 28,22 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 23,09 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 44 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δάϊος (+7,31%) και Έλαστρον (+5,73%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π)(-10,95%) και Μουζάκης (-6,03%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:11,0000 -0,54%

ALLWYN:13,6000 -0,15%

ΚΥΠΡΟΥ:9,2700 -0,54%

METLEN:34,1000 -1,62%

OPTIMA:9,2100 -0,65%

ΤΙΤΑΝ: 46,4800 +1,30%

ALPHA BANK: 3,8100 +0,50%

AEGEAN AIRLINES: 13,0500 -0,08%

VIOHALCO: 14,5200 +0,28%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,7000 -0,25%

ΔΑΑ:10,9600 +0,64%

ΔΕΗ: 18,6800 +0,16%

COCA COLA HBC:49,8500 -2,45%

ΕΛΠΕ: 9,5400 +1,87%

ELVALHALCOR: 4,0800 +1,62%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,4800 +0,70%

ΕΥΔΑΠ: 9,4500 +1,94%

EUROBANK: 3,9980 +1,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2450 -0,24%

MOTOR OIL: 35,8000 +2,40%

JUMBO: 24,1000 -1,63%

ΟΛΠ:38,7000 +0,52%

ΟΤΕ: 18,3000 +2,41%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,3600 αμετάβλητη

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7600 -0,94%

Πηγή: skai.gr

