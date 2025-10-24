Παγώνει τις αντικειμενικές η κυβέρνηση για να μην ...ρίξει λάδι στη φωτιά στην αγορά ακινήτων - Ποιοι φόροι μένουν αμετάβλητοι

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Διανύουμε την 8η χρονιά αύξησης των τιμών ακινήτων. 31 συναπτά τρίμηνα ο δείκτης τιμών ακινήτων κινείται ανοδικά έχοντας προκαλέσει πολλά προβλήματα στους αγοραστές. Σωστά ποιούσα η κυβέρνηση – έχουμε και εκλογές την Άνοιξη του 2027 εκτός απροόπτου – αποφάσισε να κρατήσει αμετάβλητες τις αντικειμενικές αξίες και το 2027 (όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κότσηρας) για να μην ρίξει… κι άλλο λάδι στη φωτιά.



Μια ακόμη αύξηση των αντικειμενικών – που είναι παγωμένες από το 2021 – θα αύξανε κι άλλο τις τιμές των ακινήτων και τα ενοίκια γιατί με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να αντισταθμιστεί το επιπλέον κόστος που θα έφερνε στους ιδιοκτήτες η αύξηση των φόρων γύρω από το ακίνητο.



Πρώτα και κύρια η αύξηση των αντικειμενικών θα αύξανε και τον ΕΝΦΙΑ και θα έβαζε πολύ κόσμο και στη …ζώνη του λυκόφωτος του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ (που επιβάλλεται στις περιουσίες άνω των 250.000 ευρώ) προκαλώντας …εγκεφαλικά με τα ραβασάκια που θα έστελνε η ΑΑΔΕ.



Εκτός από τον ΕΝΦΙΑ επηρεάζεται άμεσα μια σειρά ακόμη φόρων όπως ενδεικτικά:

Φόρος μεταβίβασης 3% επί της αντικειμενικής αξίας. Κατά την αγορά πρώτης κατοικίας ο φόρος 3% επιβάλλεται στην αξία που υπερβαίνει τα αφορολόγητα όρια.

Γονικές Παροχές, κληρονομιές και δωρεές

Τεκμήρια

ΤΑΠ, Δημοτικοί φόροι, φόροι υπέρ νομαρχιακών ταμείων, φόροι διανομείς, φόροι ανταλλαγής οικοπέδων

Πολεοδομικά πρόστιμα και εισφορές για ένταξη στο σχέδιο πόλης

ΦΠΑ στα νεόδμητα (αυτήν τη στιγμή είναι σε αναστολή)

Φόρος υπεραξίας (κι αυτός ο φόρος σε αναστολή)

Στις αγοραπωλησίες δε – ακόμη κι αν κάποιος παρά τις αυξήσεις προστατευόταν από το αφορολόγητο στις περιπτώσεις πρώτης κατοικίας- θα έβλεπε άλλους φόρους να αυξάνονται όπως τα συμβολαιογραφικά και μεσιτικά τέλη, το τέλος μεταγραφής στο κτηματολόγιο, τυχόν δικηγορικές αμοιβές κτλ.



Η προσδοκία της κυβέρνησης, μαζί και ευσεβής πόθος, είναι ότι με τα μέτρα που λαμβάνει (43 δράσεις ύψους 6,5 δισ, ευρώ έως τώρα), με την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας, θα αυξηθεί σιγά σιγά η προσφορά, θα μειωθούν οι εμπορικές τιμές και έτσι θα γίνουν πιο πρόσφορες οι συνθήκες για να ληφθεί το 2028 – και με νωπή λαϊκή εντολή αν οι εκλογές πάνε κατ’ ευχής της Νέας Δημοκρατίας – μια ομολογουμένως δύσκολη πολιτική απόφαση.



Μέχρι τότε πάντως θα διατηρηθεί – και πιθανότατα θα διογκωθεί – μια απόκλιση ανάμεσα σε αντικειμενικές και εμπορικές αξίες που ήδη σε κάποιες περιοχές αγγίζει ξεπερνά και το 100%.

Όπως στην Αγία Παρασκευή όπου νεόδμητα (έως 5 ετών) διαμερίσματα πωλούνται προς 4.250 ευρώ/τ.μ. με τιμή ζώνης τις 2.050 ευρώ/τ.μ.



Κάπως έτσι αποφεύγονται μεν οι υψηλότερες επιβαρύνσεις, ο σχεδιασμός όμως του κράτος εκ των πραγμάτων δεν έχει καμιά επαφή με την πραγματικότητα και υπάρχει ζήτημα διαφάνειας των συναλλαγών.



Πάντως, η κυβέρνηση σχεδιάζει έως το τέλος του έτους – αν δεν συμβεί πάλι κάτι και το εγχείρημα πάρει κι άλλη αναβολή – την σταδιακή επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε 2.167 περιοχές σε όλη τη χώρα. Σε πρώτη φάση αντικειμενικές αξίες θα αποκτήσουν 500 περιοχές.

