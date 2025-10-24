Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη σε ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 144,20 μονάδων (+0,31%), στις 46.734,61 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 201,40 μονάδων (+0,89%), στις 22.941,79 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 39,04 μονάδων (+0,58%), στις 6.738,44 μονάδες.
