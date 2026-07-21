ΤτΕ: Στάσιμη η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά το β' τρίμηνο

Στάσιμη παρέμεινε η εικόνα στην τραπεζική χρηματοδότηση κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, καθώς ούτε τα κριτήρια δανειοδότησης ούτε η συνολική ζήτηση παρουσίασαν ουσιαστική μεταβολή. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά κινήθηκαν σε χαμηλές ταχύτητες, με μοναδική ένδειξη κινητικότητας την αυξημένη ζήτηση από μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητοι κατά το β΄ τρίμηνο του 2026. Η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια παρέμεινε επίσης αμετάβλητη.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια κατά το β΄ τρίμηνο του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων μεταβλήθηκαν ως έναν βαθμό για τα στεγαστικά δάνεια, ενώ παρέμειναν αμετάβλητοι για τα καταναλωτικά δάνεια κατά το ίδιο διάστημα. Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη κατά το β΄ τρίμηνο του 2026.

Δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2026, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2026.

Κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ παρέμεινε αμετάβλητη παρά την αύξηση ζήτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως για τη χρηματοδότηση πάγιων επενδύσεων. Για το γ΄ τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση από τις ΜΧΕ θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Κατά το β΄ τρίμηνο 2026, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2026, ενώ αμετάβλητα αναμένεται να παραμείνουν και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων μεταβλήθηκαν σε κάποιο βαθμό, αντανακλώντας κυρίως προσαρμογές σε λοιπούς όρους χορήγησης εκτός τόκων, κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2026. Οι συνολικοί όροι χορήγησης των καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι για το β΄ τρίμηνο του 2026.

Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, ενώ αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει κατά το γ΄ τρίμηνο του 2026.

Κατά το β΄ τρίμηνο του 2026, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ για καταναλωτικά παρέμεινε αμετάβλητη.

Πηγή: skai.gr

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