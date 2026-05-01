Oxfam: Το εισοδηματικό χάσμα μεγεθύνεται, οι απολαβές των επικεφαλής εταιρειών απογειώθηκαν

Οι μισθοί και οι άλλες αμοιβές κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων σε παγκόσμια κλίμακα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι έχουν ολοένα λιγότερα χρήματα στη διάθεσή τους, υποδεικνύει ανάλυση της Oxfam που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Τα 1.500 εκτελεστικά στελέχη εταιρειών με τις υψηλότερες απολαβές στον κόσμο έλαβαν το 2025 κατά μέσο όρο κάπου 8,4 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση αυτή, συνομοσπονδία πολλών συλλογικοτήτων βοήθειας και ανάπτυξης.

Αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, οι απολαβές τους αυξήθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με το 2024 και κατά 54% σε σύγκριση με το 2019, σημειώνει η Όξφαμ.

Οι υπολογισμοί της βασίζονται σε δεδομένα 1.500 εταιρειών σε 33 χώρες, αντλημένα από τη βάση δεδομένων S&P Capital IQ.

Στην άλλη πλευρά, το αναπροσαρμοσμένο για να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός ετήσιο μέσο εισόδημα των εργαζομένων παγκοσμίως το 2025 βρισκόταν στα 17.156 δολάρια, υπολογίζει η ΜΚΟ. Το ποσό αυτό είναι οριακά αυξημένο (0,5%) σε σύγκριση με το 2024 μεν, αλλά μειωμένο κατά 12% σε σύγκριση με το 2019.

Αυτοί οι αριθμοί έχουν αντληθεί από δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Η μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν βυθισμένοι στην ακραία φτώχεια, παρότι εργάζονται, επιβραδύνεται παράλληλα τα τελευταία χρόνια.

Η αποκαλούμενη φτώχεια των εργαζομένων μειωνόταν κατά μέσον όρο με ρυθμό 7% μεταξύ του 2000 και του 2019, αλλά από το 2020 ο ρυθμός αυτός υποδιπλασιάστηκε, πλέον δεν ξεπερνά το 3%.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κι η κρίση στο στενό του Χορμούζ ενδέχεται να κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα, προειδοποιούν οι συγγραφείς της ανάλυσης της Όξφαμ.

Το κείμενο θυμίζει πως το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε πως εάν επαληθευτεί το χειρότερο σενάριο άλλοι 32 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να περιπέσουν στη φτώχεια εξαιτίας του πολέμου.

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά η ΜΚΟ καλεί τις κυβερνήσεις να καταρτίσουν ρεαλιστικά σχέδια, με σαφή χρονοδιαγράμματα, ώστε να μειωθούν οι ανισότητες. Καλεί για άλλη μια φορά να επιβληθούν υψηλότεροι φόροι στους πολύ πλούσιους, ενώ εισηγείται επίσης αυστηρότερους κανόνες για το lobbying και τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών από τους πιο πλούσιους.

Πηγή: skai.gr

