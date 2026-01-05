Σημαντικά αυξημένος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων και των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στην 49η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που διοργανώνεται το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial (Φαρσάλων 182, 41335), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν περισσότερες από 40 επιχειρήσεις, οι οποίες αναζητούν υποψήφιους για πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-larisa-2026

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν ποιες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ, καθώς και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις εργασίας. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένα στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα παρέχουν ενημέρωση για δράσεις και πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ που ενισχύουν ενεργά όσους βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, οι βιομηχανίες γάλακτος και τροφίμων, το εμπόριο αγροτικών προϊόντων, η κονσερβοποιία, η ενέργεια, τα δομικά υλικά, οι συσκευασίες, το αλουμίνιο και το ξύλο καθώς και στην παροχή ιατρικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, τις τηλεπικοινωνίες, τις μεταλλικές κατασκευές, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, την εκπαίδευση, τη διαχείριση ακινήτων, την εστίαση και τον τουρισμό.

Οι προσφερόμενες θέσεις καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. Ενδεικτικά αναζητούνται: μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και χημικοί μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων και ξύλου, αρχιτέκτονες, στελέχη πληροφορικής και μάρκετινγκ, οικονομολόγοι, λογιστές, διοικητικό προσωπικό, ηλεκτρολόγοι, εργατοτεχνίτες, εργάτες παραγωγής, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, μονταδόροι, αποθηκάριοι, πωλητές, οδηγοί, υπάλληλοι γραφείου, νοσηλευτές, ακτινολόγοι, γεωπόνοι, μάγειροι, υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών, εκπαιδευτικοί καθώς και ειδικότητες που καλύπτουν το σύνολο του κλάδου του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ:

www.dypa.gov.gr

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ:

https://www.dypa.gov.gr/memme

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.