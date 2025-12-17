Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους που έγιναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ.
Συγκεκριμένα καταβλήθηκαν:
- 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους.
- 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα.
- 14.9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας.
- 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.
Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των πληρωμών, πλέον έχουν καταβληθεί στους αγρότες 3,2 δις ευρώ, από την 1 Ιανουαρίου 2025 μέχρι σήμερα.
Επιπλέον, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ που θα αφορούν μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες πληρωμές:
- Εξισωτική Ενίσχυση 2025
- Αποπληρωμή ΜΕΤΡΟ 23
- Λοιπές δράσεις του ΠΑΑ και του ΣΣΚΑΠ
- De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές
- Επενδυτικές Δαπάνες υπαίθρου
- Προκαταβολή ενίσχυσης 60% για απώλεια φυτικού κεφαλαίου από ακραία φυτικά φαινόμενα ( από ΕΛΓΑ)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.