Του Βασίλη Καλτσά

Με ασανσέρ που ανεβοκατεβαίνει πάνω κάτω τους ορόφους μιας πολυκατοικίας μοιάζει η αγορά πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες.

Μια πάνω, μια κάτω, εξαιτίας της γεωπολιτικής αστάθειας και κυρίως των ορέξεων του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η τιμή του πετρελαίου μπρεντ έπεσε κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη για πρώτη φορά από τον Μάιο, λόγω της προόδου στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

Η ανακοίνωση όμως του Τραμπ για αποκλεισμό των δεξαμενόπλοιων της Βενεζουέλας που έχουν υποστεί κυρώσεις ώθησε την τιμή του αργού πετρελαίου σε άνοδο άνω του 2% την Τετάρτη, αντανακλώντας τα αυξημένα ασφάλιστρα γεωπολιτικού κινδύνου.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε τελικά να διαταράξει ένα σημαντικό μερίδιο των εξαγωγών της Βενεζουέλας, μειώνοντας την παγκόσμια προσφορά, σημειώνει το Oil Price.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», δικαιολογώντας την κίνηση ως μέρος μιας προσπάθειας καταπολέμησης παράνομων δραστηριοτήτων που ισχυρίζεται ότι συνδέονται με το καθεστώς Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένου του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων.

Πρόσθεσε ότι η «μεγαλύτερη αρμάδα που έχει συγκροτηθεί ποτέ στην ιστορία της Νότιας Αμερικής» θα μεγαλώνει μέχρι η χώρα να επιστρέψει το πετρέλαιο, τη γη και τα περιουσιακά στοιχεία που ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ανήκουν στις ΗΠΑ.

«Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση της πίεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και έρχεται μετά την πρόσφατη κατάσχεση ενός δεξαμενόπλοιου, αυξάνοντας τον κίνδυνο οι παρατεταμένες διαταραχές να επηρεάσουν τις εξαγωγές περίπου 590.000 βαρελιών την ημέρα, τα περισσότερα από τα οποία προορίζονται για την Κίνα», δήλωσε ο Soojin Kim, αναλυτής στην MUFG της Ιαπωνίας.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη απάντηση στην τελευταία κλιμάκωση του Τραμπ, αν και ο πρόεδρος Μαδούρο είχε νωρίτερα απορρίψει τις ενέργειες των ΗΠΑ ως προσπάθειες αποικιοποίησης του τεράστιου πετρελαϊκού πλούτου της Βενεζουέλας.

Ενώ ο αποκλεισμός στοχεύει μόνο πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις, μέρος ενός μακροχρόνιου «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιείται για την αποφυγή περιορισμών, θα μπορούσε να διαταράξει ένα σημαντικό μέρος των περίπου 850.000 βαρελιών ημερησίως σε εξαγωγές της Βενεζουέλας, κυρίως προς την Κίνα. Οι αδειοδοτημένες δραστηριότητες της Chevron που στέλνουν αργό πετρέλαιο στις ΗΠΑ αναμένεται να παραμείνουν ανεπηρέαστες προς το παρόν.

Μια δήλωσή του αρκεί

Στις αρχές της εβδομάδας και μετά την συνάντηση Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών, βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ και είπε ότι βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου.

Αρκούσε για να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου.

Το ίδιο δεν συνέβη και τον Ιούνιο μετά την επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν;

Ενώ οι τιμές εκτοξεύτηκαν, πάλι ο Αμερικανός πρόεδρος ηρέμησε τις αγορές και ξαφνικά άρχισαν να υποχωρούν οι τιμές.

Τι λένε οι αναλυτές

Ενώ οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί μετά την είδηση του αποκλεισμού στη Βενεζουέλα, οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί ως προς το αν θα υπάρξει ράλι. Ορισμένοι traders υποστηρίζουν ότι η κίνηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο «συναίσθημα», σημειώνοντας ότι η Βενεζουέλα αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής.

«Με όλα τα βλέμματα στραμμένα στις συζητήσεις Ρωσίας - Ουκρανίας, η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται υπό καθοδικό κίνδυνο», σημείωσε ένας trader. Ένας άλλος πρόσθεσε ότι η προσωρινή άνοδος «μπορεί να είναι μια καλή ευκαιρία για ορισμένους να δημιουργήσουν short θέσεις».

Οι αναλυτές επαναλαμβάνουν αυτή την προειδοποίηση.

Η ενέργεια αυτή έρχεται λιγότερο από μια εβδομάδα αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο που υπόκειται σε κυρώσεις στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας πίεσης που στοχεύει στην παρακώλυση της οικονομίας της χώρας της Νότιας Αμερικής που εξαρτάται από το πετρέλαιο.

Σε διπλό ταμπλό οι ενεργειακές μετοχές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ενέργειας σημειώνουν άνοδο την Τετάρτη, ενώ αντίθετα οι αμεριανικές εταιρείες, καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν τις επιπτώσεις του αποκλεισμού της Βενεζουέλας.

Οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί υπεραποδίδουν:

Η BP ηγείται της ανόδου με 2,47%

Η Shell έχει κερδίσει 2,38%

Η TotalEnergies (TTE) έχει αυξηθεί κατά 1,74%

Αντίθετα, οι αμερικανικοί κολοσσοί κινούνται πτωτικά στις προ-συνεδριακές συναλλαγές Η Exxon Mobil υποχωρεί 2,62%%, ενώ η Chevron καταγράφει πτώση 2,04%.

