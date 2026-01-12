Παρά τη δήλωση του προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι «δεν θα πηγαίνουν πλέον πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα», οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να επιτρέψουν στο Μεξικό να συνεχίσει να παρέχει πετρέλαιο στο νησί, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και έναν άλλο αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Η Κούβα έχει απόλυτη ανάγκη από το πετρέλαιο, καθώς η Βενεζουέλα δεν της παρέχει πλέον, μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο πριν από λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, σημειώνει το CBS.

Ο Τραμπ μίλησε με την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ το πρωί της Δευτέρας. Ο Λευκός Οίκος και η μεξικανική κυβέρνηση δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει εάν συζητήθηκε το θέμα της προμήθειας πετρελαίου από το Μεξικό στην Κούβα.

Το Μεξικό, το οποίο προμήθευε πετρέλαιο στην Κούβα πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ, έχει καταστεί ιδιαίτερα σημαντικός προμηθευτής καυσίμων στο νησί μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, η οποία συνοδεύτηκε από την κατάσχεση από τις ΗΠΑ πλοίων που μετέφεραν πετρέλαιο στην Κούβα. Η Σέινμπαουμ έχει αναφερθεί στο πετρέλαιο ως «ανθρωπιστική βοήθεια».

Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν να προκαλέσουν την κατάρρευση της κουβανικής κυβέρνησης, αλλά μάλλον να διαπραγματευτούν με την Αβάνα για τη μετάβαση από το αυταρχικό κομμουνιστικό σύστημα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι μια πλήρης διακοπή ή ένα εμπάργκο της Κούβας θα αποτελούσε σοκ για το ήδη υπερφορτωμένο και ερειπωμένο ηλεκτρικό δίκτυο της Αβάνας, το οποίο υποφέρει από διακοπές ρεύματος.

Η οικονομική κατάσταση της Κούβας είναι δεινή -ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στο CBS News ότι το καθεστώς έχει τόσο μεγάλη έλλειψη μετρητών που οι ηγέτες του μεταπωλούσαν μέρος του πετρελαίου της Βενεζουέλας στην Κίνα, όπως ανέφεραν πρώτοι οι New York Times. Αυτό επιδείνωνε την ήδη υπάρχουσα ενεργειακή έλλειψη στο νησί, ακόμη και πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο.

Πηγή: skai.gr

