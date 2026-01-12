Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, σε νέα υψηλά 16 ετών, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η αγορά έκλεισε με θετικό πρόσημο για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 2,62%.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.110,85 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,14%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,10 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.21,08 μονάδες (+0,60%) και κατώτερη τιμή στις 2.202,76 μονάδες (-0,23%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 304,39 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 48.210.542 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,62%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+3,55%), της Πειραιώς (+1,98%), της Motor Oil (+1,44%), της Eurobank (+1,28%) και του ΔΑΑ (+1,11%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-2,19%), Metlen (-1,96%), του ΟΠΑΠ (-1,87%), της ΔΕΗ (-1,23%), της Jumbo (-1,08%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,06%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 15.050.948 και 8.284.531 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 63,81 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 59,51 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 69 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Elinoil (+4,56%) και Γενική Εμπορίου (+4,31%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κέκροψ (-6,55%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-3,91%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,7500 -0,51%

ΚΥΠΡΟΥ:8,5000 -0,47%

METLEN:43,0200 -1,96%

OPTIMA:7,9900 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 54,4000 +0,18%

ALPHA BANK: 3,9970 +3,55%

AEGEAN AIRLINES: 14,3000 -2,19%

VIOHALCO: 12,1000 -0,82%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 25,7600 -0,16%

ΔΑΑ:10,9100 +1,11%

ΔΕΗ: 18,4400 -1,23%

COCA COLA HBC:45,3200 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 8,4100 -0,06%

ELVALHALCOR: 4,1050 -0,48%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,2000 αμετάβλητη

ΕΥΔΑΠ: 7,4700 -1,06%

EUROBANK: 3,8080 +1,28%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1900 -0,83%

MOTOR OIL: 29,6000 +1,44%

JUMBO: 27,6000 -1,08%

ΟΛΠ:40,5500 +0,37%

ΟΠΑΠ: 18,3500 -1,87%

ΟΤΕ: 16,8800 -0,65%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,7100 +1,98%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,0000 +0,57%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

