Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 27 Οκτωβρίου Οικονομία 17:02, 21.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

12

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του